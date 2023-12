@ML – Infortunio Tomori, è arrivato l’esito degli esami: lesione al bicipite femorale

C’era attesa per capire l’entità dell’infortunio subìto da Fikayo Tomori in quel di Salerno: è arrivata la diagnosi

Ha sentito tirare, e si è subito accasciato a terra. Il problema fisico lamentato da Fikayo Tomori durante Salernitana-Milan, oltre ad aver contribuito a causare la seconda rete dei granata, ha privato Stefano Pioli del suo leader difensivo. Sia per il prosieguo del match, sia per un periodo di tempo che avrebbe ancora dovuto essere stabilito.

Una prima indicazione arriva dall’esito degli esami ai quali si è sottoposto l’inglese nella giornata di oggi, e che hanno evidenziato una lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro. Si tratta dello stesso infortunio, ma all’altra gamba, sofferto da Malick Thiaw nella gara di Champions contro il Borussia Dortmund.

Tomori, c’è lesione: i tempi di recupero

Di fronte ad una diagnosi di questo tipo, inutile sperare che il calciatore possa recuperare in tempi brevi. Sebbene si debba attendere come reagirà il fisico di fronte ad un problema di siffatta gravità, sono ipotizzabili almeno due mesi di stop prima di tornare a disposizione per una convocazione.

Una tegola davvero terribile per il Milan, che sta perdendo, soprattutto in difesa, i suoi pezzi. Dopo il doppio infortunio occorso a Pierre Kalulu e Marco Pellegrino in quel di Napoli, l’affaticamento muscolare lamentato da Simon Kjaer poche ore prima della partenza per Napoli e il succitato stop del difensore tedesco, Tomori restava tra i pochi indenni alla maledizione degli infortuni.

La mala sorte, anche se appare evidente che ci siano dei problemi di natura strutturale nei 31 guai fisici lamentati dalla rosa rossonera nella sua interezza, si è abbattuta anche sull’ex Chelsea.

Se la dirigenza si era già messa al lavoro per acquistare a gennaio un difensore centrale già prima dello stop di Thiaw, la prolungata indisponibilità di Tomori rende ancor più impellente l’esigenza di intervenire sul mercato.

A questo punto non è affatto da escludere che i colpi in arrivo potrebbero essere due, con la gentile concessione del Villarreal a far tornare alla base dal prestito Matteo Gabbia, e un successivo colpo ‘vero’ che oscilla tra diversi nomi fatti nelle ultime settimane.

Da Lenglet a Kehrer, per finire con le piste Kelly, Esteve, Nacho e Badiashile – per alcuni di questi ultimi la strada appare ormai chiusa – Furlani dovrà tirar fuori il meglio dalle risorse economiche a sua disposizione.