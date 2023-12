Niente Milan, il baby fenomeno va da Guardiola: affare da oltre 20 milioni

Uno dei talenti nel mirino rossonero potrebbe raggiungere Guardiola: il Manchester City sta accelerando l’acquisto.

Geoffrey Moncada e il reparto scouting del Milan sono molto attenti ai giovani calciatori dall’elevato potenziale di crescita. Come spiegato dal dirigente francese, anche quello è un mercato molto difficile perché i club si contendono gli stessi nomi e pure prendere un ragazzino può rivelarsi tutt’altro che agevole.

I prezzi rischiano di essere già abbastanza alti, poi bisogna considerare stipendi e commissioni che possono lievitare se parte un’asta. Bisogna essere bravi ad anticipare la concorrenza utilizzando le giuste carte per far sposare il proprio progetto. Ovviamente, il fattore economico è sempre importante, ma avere delle prospettive sportive interessanti è un elemento che incide nelle trattative.

Calciomercato Milan, sfuma un colpo dal River? Assalto City

Tra i talenti finiti nel mirino del Milan c’è anche l’ormai chiacchieratissimo Claudio Echeverri, 17enne (compirà 18 anni il 2 gennaio) del River Plate. Ha un contratto che scade nel dicembre 2024 e non ha alcuna intenzione di rinnovarlo. Ha già detto di voler lasciare Buenos Aires e desidera approdare in Europa, dove non gli mancano le opzioni.

Il fantasista argentino ha una clausola di risoluzione da 25 milioni di euro nel suo contratto, ma potrebbe bastare anche una cifra inferiore per strapparlo ai Millonarios a gennaio. In questo momento il club in pole position è il Manchester City, che dal River Plate ha già pescato Julian Alvarez in tempi recenti e che spera di fare un altro super colpo senza spendere troppo. I contatti sono in corso.

Il giornalista sportivo Fabrizio Romano scrive che il Manchester City è alle fasi finali della trattativa per chiudere l’accordo con Echeverri. Il piano è quello di comprare il giocatore per poi lasciarlo in prestito in Argentina fino a fine stagione, come fatto con Alvarez. Investimento superiore ai 20 milioni. La sensazione è che i Citizens si assicureranno il promettente sudamericano.

Anche il Chelsea è interessato, però è più indietro rispetto ai connazionali. Si era mosso pure il Barcellona, destinazione molto gradita al ragazzo ma frenato dai problemi legati al Fair Play Finanziario. Oggi il club blaugrana deve stare attento al bilancio e non può permettersi questa operazione. Il Milan sembra tagliato fuori, così come l’Inter e la Juventus. Salvo sorprese, il futuro di Echeverri sarà nella squadra di Pep Guardiola.