Non solo Fenerbahce: altra pretendente europea per Krunic

Rade Krunic finito sul taccuino di un altro club europeo, molto interessato a portare il calciatore bosniaco in rosa a gennaio prossimo.

Quarta panchina consecutiva ieri sera per Rade Krunic durante Salernitana-Milan. Il centrocampista bosniaco è ormai fuori dagli schemi rossoneri, visto che dopo essere rimasto fuori nelle tre gare precedenti, è stata confermata la sua poca utilità all’interno della rosa di mister Pioli.

Krunic è passato dall’essere un titolarissimo, visto che ha giocato sempre ad inizio campionato, ad una sesta-settima scelta del centrocampo. Il rientro di Ismael Bennacer dopo il lungo infortunio ha evidenziato questa decisione gerarchica. Il futuro dell’ex Empoli sembra sempre più sicuro, ovvero lontano da Milanello.

Nelle ultime settimane sono tornate a farsi sentire con una certa forza le voci sull’interesse concreto del Fenerbahce. Il club turco anche in estate aveva tentato Krunic con una serie di proposte, tanto da trovare un accordo sull’ingaggio del bosniaco. Ma il Milan ha preferito trattenerlo, proprio per l’iniziale importanza in squadra.

Oggi le cose possono cambiare: Krunic è ormai una riserva del Milan e potrebbe lasciare senza troppi patemi d’animo il suo attuale club. Ma oltre al Fenerbahce spunta un nuovo interesse, un’altra squadra estera che accoglierebbe molto volentieri il 30enne jolly di centrocampo.

Dalla Francia sicuri: anche il Lione punta Krunic

La concorrente dei turchi arriva dalla Francia. Secondo quanto riportato da L’Equipe, sulle tracce di Krunic ci sarebbe anche l’Olympique Lione, squadra in seria difficoltà in Ligue 1 che però ha voglia di rinforzarsi a gennaio con alcuni colpi di esperienza e migliorare la propria classifica.

Arrivano dunque conferme: il Lione vuole Krunic e avrebbe cominciato a sondare il terreno sia con i suoi agenti che con il Milan. La risposta dei rossoneri è stata chiara e precisa: via libera alla cessione del bosniaco a gennaio, a patto che arrivi un’offerta da 6-7 milioni di euro per il suo cartellino.

Il Lione dovrà anche trovare un accordo col giocatore, che come detto è già molto tentato dall’offerta del Fenerbahce, pronto ad accontentarlo con circa 3 milioni netti di stipendio all’anno. Difficile che l’OL, che non naviga in acque così limpide a livello economico, possa mettere sul piatto un contratto simile. Ma dalla sua c’è l’opportunità di giocare in un campionato top level in Europa.

Il Milan attende proposte reali ed è pronto a salutare Krunic. Ma non è detto che parta al 100%, visto che l’infortunio di Pobega potrebbe aprire uno spiraglio alla sua permanenza.