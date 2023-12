Emergenza a centrocampo: il Milan compra un italiano, contatti avviati

Primi contatti tra il Milan e quest’altro club italiano per un centrocampista, finito da tempo sul taccuino dei dirigenti milanisti.

Una vera ecatombe quella che sta piombando sulla testa del Milan e dei suoi giocatori. Sembra non vi sia neanche una partita ufficiale che i rossoneri riescano a concludere senza almeno un infortunio di tipo muscolare.

Per questo motivo la rosa di Stefano Pioli si è letteralmente dimezzata. I difensori centrali sono quasi tutti ai box, l’attacco ha avuto un periodo di magra e ricco di assenze. Ultimamente anche il reparto di centrocampo ha subito problemi in tal senso, in particolare per il lungo stop di Tommaso Pobega, che rientrerà solo tra 4 mesi dopo l’intervento al retto femorale.

Il Milan sta così pensando di rinforzare la rosa nel mercato di gennaio, senza dimenticare anche i colpi in prospettiva. Come quello che riguarda la linea mediana, con un nuovo innesto già nel mirino dei dirigenti da tempo. Un acquisto che potrebbe giungere da un’altra squadra di Serie A e per cui il Milan si sta già muovendo.

Milan, contatti per Ricci: pronto il colpo alla Tonali

Secondo quanto riportato dal sito Tuttomercatoweb.com, il Milan avrebbe cominciato a prendere seriamente contatti per uno dei mediani di maggior prospettiva in Italia. Ovvero Samuele Ricci, centrocampista del Torino ed ex nazionale Under 21. Un calciatore di cui si parla bene fin da quando era giovanissimo.

Il classe 2001 era stato cercato dal Milan già ai tempi dell’Empoli, senza però che i discorsi entrassero nel vivo. Ora la situazione è ben diversa: i rossoneri vogliono un mediano che sappia difendere ed allo stesso tempo gestire con naturalezza la fase di possesso palla. Ricci appare un rinforzo ideale, per questo motivo sono stati avviati i contatti con il Torino e con l’entourage del giocatore.

L’idea è quella di un colpo in stile Tonali. Ovvero un giovane centrocampista italiano, pronto al salto di qualità, che però verrebbe aspettato il tempo necessario della sua esplosione definitiva. Come fu per l’attuale calciatore del Newcastle quando fu ingaggiato dal Brescia. Anche la formula potrebbe essere simile: un anno di prestito oneroso e obbligo di riscatto a partire dall’estate successiva.

Ricci sarebbe ovviamente molto tentato di passare al Milan nel prossimo futuro. Un’operazione più avallabile la prossima estate che durante la sessione invernale, visto che il Toro valuta il 22enne toscano non meno di 20 milioni di euro. Cifra al momento difficile da investire per il club di Gerry Cardinale.