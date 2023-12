Milan, l’elenco completo degli infortuni da inizio stagione a oggi: Tomori è il 30esimo

L’elenco completo di tutti gli infortuni del Milan da inizio stagione a oggi. A Salerno si è aggiunto anche Fikayo Tomori, uno dei pochi che non aveva avuto problemi finora. Il suo è il 30esimo stop stagionale (in quattro mesi)

Una situazione grottesca, come poche altre volte è accaduto nella storia. In soli quattro mesi di stagione, il Milan ha registrato l’incredibile record di 30 infortuni, quasi tutti muscolari. L’ultimo, in ordine di tempo, è quello di Fikayo Tomori: lesione mio-tendinea del bicipite femorale destro, lo stesso di Thiaw ma un po’ meno grave. L’inglese, infatti, non si opererà: resterà fuori per almeno un mese e mezzo o due. Al momento quindi l’unico difensore della prima squadra a disposizione è Simon Kjaer.

I tanti infortuni del Milan non sono di certo una novità, anzi: è stata una caratteristica del ciclo targato Pioli. Ma quello che sta succedendo quest’anno è senza precedenti. Ed è iniziato tutto molto presto. Il primo infortunio muscolare è arrivato alla prima partita: era il 24 luglio e Junior Messias, poco prima di passare al Genoa, si infortunò contro il Real Madrid. Poi è toccato a Davide Calabria, qualche giorno dopo, contro la Juve (ancora durante la tournée). Il resto è storia, fino ad arrivare all’esito degli esami di Tomori arrivato nella giornata di ieri. Come detto, si tratta del 30esimo infortunio, il 21esimo muscolare. Di seguito l’elenco completo di tutti gli infortuni del Milan di questa maledetta stagione.

Infortuni Milan, la lista completa