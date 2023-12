Milan, è fatta: chiuso il primo colpo di gennaio (ma non è un difensore)

Le voci sono state confermate poco fa. Il Milan ha in pugno il primo rinforzo per la sessione di mercato di gennaio e verrà ufficializzato a breve.

Che il Milan sarà una delle squadre più attive sul mercato a gennaio è ormai risaputo. Non solo per migliorare la qualità e la profondità della rosa, bensì per colmare alcuni vuoti che sono emersi di recente, tra mancanze, infortuni e future partenze.

Infatti la squadra di Stefano Pioli ha un’infermeria già piena, a cui si sono di recente uniti anche Pobega e Tomori, che resteranno ai box per diversi mesi. Senza dimenticare che Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze partiranno a gennaio per la Coppa d’Africa, lasciando per diverse settimane Milanello.

Ovvio dunque che già in queste settimane la dirigenza Milan, capeggiata dall’a.d. Giorgio Furlani, stia lavorando per alcuni nuovi innesti. C’è chi parla di almeno due difensori centrali, chi di un centravanti e pure magari di un mediano. Ma intanto il primo colpo del 2024 sarà un ragazzo di prospettiva, come confermato dalle ultimissime indiscrezioni pre-natalizie.

Colpo Popovic al Milan, tutto confermato: ecco quando arriverà

Sembra proprio che il primissimo innesto del Milan per il nuovo anno sia un giovane talento, di cui si parla come una futura star del calcio europeo. Ovvero Matija Popovic, il fantasista serbo che milita attualmente al Partizan di Belgrado, una delle squadre più prestigiose del paese balcanico.

Nei giorni scorsi si erano sollevati dubbi sull’arrivo di Popovic al Milan, nonostante i rossoneri avessero già un accordo con il giovane calciatore per gennaio. Si era parlato di possibile slittamento dell’affare, per via dello status da extracomunitario del classe 2006. Ma in realtà sono giunte conferme in senso positivo.

Gianluigi Longari, giornalista esperto di mercato della redazione di Sportitalia, ha twittato nelle ultime ore che l’affare Popovic è in realtà già concluso e andato in porto. Il ragazzo serbo sarà un calciatore del Milan da gennaio 2024, nonostante le voci contrastanti delle ultime settimane. Alla prima data disponibile (presumibilmente dopo capodanno) il Milan ufficializzerà l’ingaggio di Popovic e depositerà il contratto.

Matija Popovic, nato in Germania ma di nazionalità serba come Jan-Carlo Simic, è un trequartista di grande talento. È abile a giocare anche come attaccante esterno e ha un certo senso del gol, confermato dalle 21 reti segnate nell’Under 17 del Partizan durante l’ultimo anno. Arriverà al Milan a parametro zero, visto che il contratto con i serbi scadrà ufficialmente il 31 dicembre prossimo.