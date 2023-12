Milan, incontro decisivo per Lenglet: a che punto è la trattativa

Il centrale non trova spazio e potrebbe andar via già a gennaio: i rossoneri hanno chiesto informazioni ma ci sono dei dubbi

Mancano ormai soltanto una decina di giorni all’inizio del mercato. A breve partirà infatti ufficialmente la sessione invernale dei trasferimenti e il Milan ha l’obiettivo di farsi trovare pronto per rinforzarsi, soprattutto in difesa.

A oggi il reparto arretrato è quello che avrebbe più bisogno di un intervento, soprattutto a causa dei numerosi infortuni che sono occorsi. In questi giorni è tornato disponibile Simon Kjaer, ma mister Pioli deve ancora fare a meno di Pierre Kalulu, di Malick Thiaw e anche di Tomori. Ecco perché la società si è già mossa da tempo per sondare diversi profili che possano fare al caso del Diavolo.

Uno dei nomi finiti sul taccuino di Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani è quello di Clement Lenglet, centrale classe 1995 di proprietà del Barcellona, ma che attualmente si trova in prestito agli inglesi dell’Aston Villa. Il difensore sta trovando veramente poco spazio con i Villans, tan to che non ha ancora giocato neanche un minuto in Premier League, ma è sceso in campo solo in Conference League. Il Milan ha quindi chiesto informazioni sul suo conto in vista di gennaio

Lenglet-Milan, i dubbi dei rossoneri

A dare la notizia, riprendendo delle fonti spagnole, era stato Matteo Moretto. L’esperto di mercato e di Milan ha fornito poi un ulteriore aggiornamento sulla questione.

Stando a quanto riferisce Moretto, nei prossimo giorni è previsto un incontro fra l’Aston Villa e gli agenti di Lenglet. Si cercherà di fare il punto della situazione e chiarire le cose in chiave futura, dato che la sensazione è che il francese non rientri nei piani del club di Birmingham. L’ex Barcellona e Tottenham potrebbe anche chiudere anticipatamente la sua avventura con la squadra allenata da Unai Emery per andare a giocare con maggior continuità.

Moretto assicura nuovamente che il Milan ha chiesto informazioni per il 28enne, ma specifica anche che restano dei dubbi finanziari su come affrontare l’acquisto. Si cerca di capire se l’operazione è fattibile solamente in prestito e se va inserito un riscatto. Inoltre, dal momento che l’ingaggio di Lenglet non è basso, c’è la speranza che il Barcellona possa contribuire in parte.