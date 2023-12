Clausola abbordabile: il Milan la paga e si regala l’attaccante

Il Milan potrebbe regalarsi anche un attaccante nel mese di gennaio. La clausola abbordabile stuzzica Furlani e Moncada

Sarà un mercato di gennaio importante per il Milan. Dopo un’estate da protagonista, la società rossonera deve esserlo di nuovo anche in questa sessione. Non per volontà ma per necessità. L’emergenza infortuni è sempre più grave e l’ultimo stop, quello di Tomori, costringe il club ad intervenire per acquistare almeno un paio di difensori. Ma non solo: l’abbordabile clausola potrebbe convincere Furlani e Moncada a regalare ai tifosi anche un importante colpo in attacco.

Il Milan in quest’ultimo mese e mezzo ha scoperto Luka Jovic. Tre gol nelle ultime quattro partite di campionato (fondamentale quello del pareggio con la Salernitana) e, in generale, una condizione fisica in netta crescita: su queste basi i rossoneri si stanno convincendo che l’acquisto di un attaccante non è così prioritario. Ci si può concentrare quindi sulle emergenze in difesa e a centrocampo, ma non si può escludere comunque l’acquisto anche di un centravanti, uno in particolare e per un motivo ben preciso: una clausola rescissoria decisamente abbordabile.

La clausola è alla portata: il Milan ci pensa

La società ha sicuramente in programma l’investimento importante in attacco per l’estate ma potrebbe “anticiparlo” in questo gennaio, anche per regalare una gioia ai tifosi reduci da un periodo complicato, con poche gioie e tanta sofferenza (nonostante la constante e massiccia presenza a San Siro per le gare in casa). Quel nome è Serhou Guirassy dello Stoccarda, fra i migliori attaccanti in circolazione in Europa in questo momento.

A 27 anni sta vivendo la sua miglior stagione in carriera: in quattro mesi ha già segnato 19 gol fra campionato e coppa. Numeri che hanno colpito il Milan così come tanti altri club importanti, fra cui alcuni di Premier League come il Manchester United. I rossoneri però sono in vantaggio perché nel corso di questi mesi Moncada e altri osservatori sono stati più volte a Stoccarda per vederlo dal vivo e hanno già allacciato dei contatti. La società di via Aldo Rossi è particolarmente attratta per la clausola rescissoria presente nel contratto del giocatore con i tedeschi: 17 milioni, attivabile proprio a gennaio. Una cifra abbordabile, sicuramente alla portata.

Dopo aver sistemato la difesa con almeno due acquisti (Gabbia più un altro) e centrocampo (piace Ricci del Torino), e se nessun altro club si sarà mosso, il Milan potrebbe sul finire di gennaio decidere di regalarsi anche Guirassy. Sarebbe opportuna qualche cessione per rendere l’affare ancor più fattibile: quella di Rade Krunic è la più probabile, ma i problemi in mediana dei rossoneri potrebbero convincere il club ancora una volta, come accaduto in estate, a non privarsene. Altre uscite, al momento, non sono previste; probabile quella di Luka Romero in prestito.