Guirassy al Milan, lo Stoccarda esce allo scoperto: “Ci ha detto che…”

Il dirigente del club tedesco ha commentato i rumors che riguardano il centravanti nel mirino rossonero: futuro tutto da scrivere.

Non è un segreto il desiderio del Milan di mettere le mani su Serhou Guirassy, bomber dello Stoccarda che sta disputando un’ottima stagione. Finora ha totalizzato 19 gol e 2 assist in 16 presenze, numeri che non potevano lasciare indifferenti i dirigenti.

Inoltre, il 27enne franco-guineano ha nel contratto una clausola da 17,5 milioni di euro che lo rende particolarmente appetibile. Normale che la società rossonera stia pensando al suo ingaggio, così come altre in Europa. Geoffrey Moncada ha fatto anche un viaggio in Germania per vedere il giocatore da vicino e prendere i primi contatti. I dialoghi con l’entourage sono in corso, però quello che succederà è ancora avvolto nell’incertezza.

Calciomercato Milan, affare Guirassy: parla Wehrle dello Stoccarda

Secondo alcune indiscrezioni, Guirassy preferirebbe rimanere a Stoccarda fino al termine della stagione per poi valutare tutte le opzioni sul tavolo. Cambiare squadra a metà stagione potrebbe anche essere rischioso. Ovviamente, davanti a offerte economiche importanti è normale che possa pensare a un trasferimento immediato. Il denaro è un fattore capace di fare spesso la differenza, non lo scopriamo oggi.

L’entourage del nazionale guineano chiede uno stipendio da almeno 4 milioni netti annui. Il Milan vorrebbe investire qualcosa in meno nel contratto, i discorsi sono in corso. Come sempre, attenzione soprattutto ai club della Premier League, sempre pronte a elargire ingaggi particolarmente ricchi per assicurarsi i propri obiettivi di mercato. Manchester United, Newcastle United e West Ham United sono quelli maggiormente interessati.

Alexander Wehrle, amministratore delegato dello Stoccarda, ha concesso un’intervista al quotidiano Bild e ha parlato anche di Guirassy: “Ha deciso quest’estate di trasferirsi da noi, anche se aveva ricevuto offerte molto più remunerative da club esteri. Qui si trova a suo agio con la sua famiglia e ha un ruolo importante nella squadra. Lo apprezza davvero, gli interessa innanzitutto giocare a calcio e segnare gol. Vuole giocare in una squadra che funzioni. Nei dialoghi che affrontiamo sottolinea più volte che si sente molto a suo agio nello Stoccarda. Resterà? Al momento non vedo altri segnali“.

Il dirigente del club tedesco evidenzia quanto il calciatore abbia manifestato la sua felicità di essere a Stoccarda e il fatto che, ad oggi, la sua partenza non è affatto vicina. Vedremo se cambierà qualcosa nei prossimi giorni. Chiaramente, molto dipenderà da Guirassy visto che la sua attuale società non può fare nulla se qualcuno decide di versare i soldi della clausola risolutiva.