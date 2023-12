Milan, cessione a sorpresa: addio in estate

Notizia sorprendente di mercato. Il rossonero e il Milan stanno valutando di separarsi a giugno. Il suo contratto è in scadenza nel 2025. I dettagli.

Il Milan è obbligato ad intervenire nel mercato invernale per mettere una toppa al disastro infortuni. Soprattutto in difesa, lo sappiamo, Stefano Pioli è in totale emergenza. Dopo anche l’infortunio di Fikayo Tomori, il quale ha rimediato una grave lesione muscolare, il tecnico è rimasto con i soli Simon Kjaer e Marco Pellegrino centrali di ruolo a disposizione. E c’è da dire che i due non godono ancora di una condizione fisica ottimale. Certo, c’è il Primavera Jan-Carlo Simic a disposizione, ma parliamo di un reparto attualmente scarno e non all’altezza delle ambizioni del club.

Dunque, il doppio colpo per la difesa è praticamente obbligato. Le altre mosse in programma per il mercato in entrata dovrebbero portare, se ci sarà l’opportunità, anche un nuovo attaccante e un nuovo terzino sinistro. Su quest’ultimo, il profilo è stato già individuato da tempo. Il prossimo vice Theo Hernandez sarà con tutta certezza Juan Miranda del Real Betis, un giovane scuola Barcellona di bellissime speranze con contratto in scadenza a giugno.

Da capire, se il terzino sinistro spagnolo potrà arrivare già a gennaio, con il Milan chiamato a pagare un leggero indennizzo al Betis per averlo con sei mesi d’anticipo. Ma pare che in vista della prossima stagione, Furlani&Co stiano pensando di svecchiare e cambiare anche la fascia destra di difesa. Una partenza in programma.

Milan, può partire in estate

Come riporta TuttoMercatoWeb, Alessandro Florenzi potrebbe lasciare il Milan a giugno o comunque nel mercato estivo, quando il suo contratto sarà ad un anno dalla scadenza (2025). Una notizia che stupisce, dato che sino ad adesso non era stata presa in considerazione l’idea. Ma, a quanto pare, il club sta valutando la cessione dell’ex Roma, probabilmente per rinforzare una fascia che sin qui ha mostrato carenze forti.

In più, da sottolineare che Florenzi percepisce un lauto stipendio da 3 milioni di euro a stagione, forse spropositato per l’età (32 anni) e per il minutaggio non di certo da titolare. La sensazione è che il Milan voglia procurarsi un terzino destro con doti e caratteristiche diverse, e sicuramente più giovane. Non è una novità che la fascia destra di difesa, con anche Davide Calabria, è sempre stata meno performante e meno sicura rispetto a quella sinistra. Dunque, non ci resta che attendere novità dalla questione di mercato.