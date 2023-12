Milan, Pioli in bilico: ecco Abate, il predestinato

La posizione di Stefano Pioli è sempre più in dubbio: sono ore di riflessioni e l’esonero può arrivare per davvero. Ecco l’idea Ignazio Abate come traghettatore

Dalla rivoluzione di giugno, che aveva portato via dal Milan la bandiera più importante, Stefano Pioli ne era uscito addirittura rafforzato, con un ruolo ancora più forte.

Dopo l’allontanamento di Paolo Maldini, oltre a quello di Frederic Massara, il tecnico di Parma, come si evinceva dal comunicato ufficiale, ha avuto, infatti, più voce in capitolo per quanto riguarda il mercato e non solo, collaborando maggiormente con Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani. Una scelta che, però, non ha dato i suoi frutti.

Il Milan, che lo scorso anno ha raggiunto le semifinali di Champions, è stato eliminato alla fase ai gironi, retrocedendo in Europa League. In campionato, invece, il Diavolo è al terzo posto, a undici punti dall’Inter capolista.

E’ evidente, che tutti, dalle parti di via Aldo Rossi si aspettavano molto di più. Si era convinti che con il mercato fatto – il Milan è la squadra che ha speso maggiormente – la classifica in Serie A sarebbe stata migliore e che la qualificazione in Europa sarebbe stata raggiunta nonostante il girone difficile. Ma gli infortuni hanno complicato tutto, rendendo impossibile lottare per gli obiettivi che contano. Ora la rosa è ridotta all’osso dopo il 30esimo stop e la situazione è sempre più disastrosa.

Ma il tecnico di Parma non può certo aggrapparsi alla sfortuna: è lui, infatti, il principale responsabile dei tantissimi guai muscolari che hanno minato il percorso del Diavolo, rendendolo impossibile.

Pioli è stato ormai abbandonato dai propri tifosi, lo si è visto spesso nell’ultimo periodo a San Siro. Che qualcosa si sia rotto appare evidente, ma forse non solo con i sostenitori del Diavolo. L’avventura di Pioli al Milan, così, è davvero al capolinea.

Dai piani alti si augurano (si auguravano) di non dover essere obbligati ad esonerarlo, per poi scegliere con calma l’allenatore in estate. Conte, Thiago Motta, Palladino e De Zerbi sono i profili che più piacciono. Al momento non arrivano indiscrezioni che lasciano pensare ad un cambio immediato, ma sono comunque ore di riflessioni.

Milan, Abate cresce e stuzzica la dirigenza

Il futuro di Stefano Pioli è davvero appeso ad un filo e la prima scelta in caso di esonero immediato non può che essere lui, Ignazio Abate. L’ex terzino è un predestinato e gode di grandissima stima, ma anche per questo si preferirebbe che non si bruciassero le tappe, ma se dovesse essere inevitabile verrebbe gettato nella mischia.

Gerry Cardinale, potrebbe così fare come fatto in estate, quando cacciò via Maldini e Massara, senza sostituirli con nuove figure esterne. Lo stesso potrebbe, dunque succedere con Abate, con una promozione in prima squadra.

E’ la scelta più economica, che permetterebbe al Milan di aspettare l’estate per scegliere poi, eventualmente, la nuova guida. E’ una scelta che indubbiamente piacerebbe a Zlatan Ibrahimovic suo caro amico. Ma se Abate dovesse davvero sedersi sulla panchina del Diavolo farebbe di tutto per tenersela stretta e non è detto che non ci riuscirebbe.

Gli manca l’esperienza, è vero, ma in Primavera ha dimostrato di avere ottime idee di gioco e il giusto carattere per tenere in mano uno spogliatoio. Siamo sicuri, inoltre, che con un personaggio carismatico come Zlatan Ibrahimovic al suo fianco l’impresa non sarebbe impossibile.

Un’altra soluzione, suggerita anche dai tifosi, è quella di affidarsi ad un traghettatore, come Roberto Donadoni, ma è Abate a stuzzicare la fantasia della dirigenza rossonera. L’ex terzino sulla panchina del Milan sarebbe un vero azzardo per tutti, ma gli americani, si sa, amano rischiare.