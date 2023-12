@ML – Milanello, Kjaer e Pellegrino in gruppo. Musah, ancora lavoro personalizzato

Le ultime notizie dall’allenamento di oggi a Milanello: non si è ancora aggregato ai compagni Musah, ultimamente assente per dei problemi muscolari.

Dopo due giorni di riposo, il Milan è tornato ad allenarsi presso il centro sportivo di Carnago. Il prossimo impegno è programmato per sabato 30 dicembre a San Siro, dove alle 18:30 ci sarà la partita contro il Sassuolo. Potrebbe essere decisiva per il futuro di Stefano Pioli, pesantemente messo in discussione dopo il pareggio deludente a Salerno.

Secondo le informazioni raccolte da MilanLive.it, oggi Simon Kjaer ha lavorato regolarmente in gruppo. Lo stesso ha fatto anche Marco Pellegrino, rientrato recentemente da una brutta distorsione a una caviglia che lo ha tenuto fuori per quasi due mesi. Un’opzione in più in una difesa martoriata dagli infortuni. Com’è noto, anche Fikayo Tomori si è aggiunto alla lista dei centrali finiti KO e se andrà bene lo dovremmo rivedere in campo tra un mese.

Chi non si è ancora allenato in gruppo è Yunus Musah, che prima di Milan-Monza ha accusato un affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare il match. Sembrava che dovesse recuperare per la sfida contro la Salernitana, ma così non è stato. Oggi ha lavorato nuovamente a parte e si spera di averlo a disposizione contro il Sassuolo. Sarebbe un rientro importante per mister Pioli, che ha bisogno di più calciatori possibili per risalire la china.