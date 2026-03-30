Milan, Lewandowski alla Juve sarebbe una buona notizia: via libera per il colpo

Perché l’arrivo di Lewandowski alla Juventus potrebbe essere una buona notizia per il Milan: via libera per il grande acquisto

Robert Lewandowski è il sogno di mercato del Milan per la prossima stagione. Nei mesi scorsi Igli Tare ha avuto contatti diretti col suo entourage per capire la fattibilità dell’operazione. L’attaccante polacco è in scadenza con il Barcellona il prossimo giugno: non ha ancora deciso cosa fare, aspetterà il termine della stagione per una scelta definitiva. Intanto però lui e i suoi agenti stanno valutando ogni ipotesi, compresa la permanenza al Barça. In queste ore, infatti, in Spagna si parla di un’offerta di rinnovo al ribasso per l’ex Bayern Monaco. Oltre al Milan, in Italia ci sarebbe anche la Juventus: un suo eventuale approdo a Torino non sarebbe una cattiva notizia per i rossoneri, e ora vi spieghiamo perché.

Lewandowski, Kostic e Vlahovic: intreccio di mercato

Il Milan ha chiuso l’operazione per l’acquisto di Kostic dal Partizan Belgrado. Ieri ha sostenuto le visite mediche e a breve firmerà il contratto. I rossoneri lo seguono da tempo e avevano provato a farlo arrivare anche a gennaio, ma senza successo. A luglio inizierà la sua avventura a Milanello inizialmente col Milan Futuro, ma con la prospettiva della prima squadra quando e se sarà necessario (coi tanti impegni della prossima stagione è molto probabile l’utilità). Ma cosa c’entra Kostic con Lewandowski e la Juventus?

L’entourage di Kostic è lo stesso di Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto a giugno con la Juventus. In queste settimane si è parlato di un possibile rinnovo a sorpresa, a cifre più basse rispetto a quelle che guadagna oggi. Ma con l’arrivo di Lewandwoski tutto potrebbe cambiare. I bianconeri potrebbero liberare Vlahovic a parametro zero per far posto al polacco, così il Milan avrebbe l’opportunità di andare fino in fondo per l’acquisto del serbo e far felice Allegri, che lo aveva chiesto già l”estate scorsa. Un intreccio di mercato che apre a scenari davvero clamorosi.