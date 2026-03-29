Milan, colpo inaspettato: visite e firma

Il Diavolo si assicura il calciatore: lo sbarco in città e le visite mediche prima di mettere nero su bianco nelle prossime ore

Un colpo a sorpresa. Nelle scorse ore il calciatore è sbarcato a Milano e da pochi minuti ha iniziato le visite mediche di rito, alla clinica La Madonnina, prima di mettere nero su bianco. Un affare, che sembrava poter andare in porto a gennaio, ma che si è concretizzato solamente adesso.

Ad anticipare l’arrivo in città, che porterà Andrej Kostic in rossonero, è stato Luca Maninetti. Il collega ha dato su X la notizia delle visite mediche, confermata poi da tutti. Il serbo sarà dunque un nuovo giocatore del Milan a partire dalla prossima stagione, una volta completato l’iter.

Dopo i controlli, il centravanti sarà a Casa Milan, in Via Aldo Rossi per mettere nero su bianco. Affare da tre milioni di euro per un calciatore che inizialmente si aggregherà al Milan Futuro, che il prossimo anno giocherà in Serie C.

Kostic, lo ricordiamo, ha lo stesso entourage di Dusan Vlahovic. Chissà che il Diavolo non ci riprovi per il calciatore, in scadenza di contratto con la Juventus, che non ha ancora firmato il suo rinnovo. Siamo certi che tra le parti una chiacchierata sarà stata nuovamente fatta.