Il Milan rilancia per André: nuova super offerta

I rossoneri hanno presentato una nuova offerta per acquistare André dal Corinthians. Una proposta importante per l’acquisto immediato

Secondo ESPN Brasile, il Milan ha presentato una proposta da 22 milioni complessivi per André, centrocampista classe 2006 del Corinthians. L’offerta prevede 18 milioni fissi più 4 di bonus, con l’obiettivo di acquisire il 70% dei diritti economici. Il giocatore ha dato apertura, arrivando a considerare la rinuncia alla propria quota pur di facilitare l’operazione. Una mossa forte, che conferma la volontà del Milan di investire su profili giovani e di prospettiva.

La proposta è stata inviata nei giorni scorsi, ma non è ancora arrivata una risposta ufficiale. Il Corinthians non ha fretta e valuta con attenzione perché considera André un giocatore molto importante. In precedenza, un accordo da 17 milioni era vicino alla chiusura, prima dello stop imposto dal presidente. Decisive anche le parole dell’allenatore: “Un giocatore del calibro di André merita una valutazione economica ancora più alta e rappresenta una risorsa tecnica prima che economica”.

Su André si muovono anche club come Benfica e Atletico Madrid, pronti a inserirsi. Il Milan prova a giocare d’anticipo, alzando l’offerta per convincere il club brasiliano. La strategia è chiara: puntare su giovani di alto livello per costruire il futuro. La risposta del Corinthians sarà decisiva per capire i tempi dell’operazione.