Milan, colpo a parametro zero: l’annuncio in diretta (video)

Le ultimissime notizie relative al calciomercato del Diavolo: Giorgio Furlani e Igli Tare a lavoro per il grande affare. Ecco di chi si tratta

Giorgio Furlani e Igli Tare sono costantemente a lavoro in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri e i suoi uomini hanno la testa al camp per un campionato che non è ancora finito, ma la qualificazione in Champions League è davvero ad un passo.

Proprio questa certezza sta permettendo alla dirigenza rossonera di muoversi per programmare il futuro. Un futuro in cui vedremo un Milan più forte. Non ci sono dubbi in merito. Dopo il summit dei giorni scorsi, tutti hanno le idee chiare: serve una rosa più lunga e il giusto mix tra giocatori esperi e giovani. Servono nuovi Adrien Rabiot e Luka Modric, capaci di trainare il gruppo verso la vittoria.

Sì perché la prossima stagione, Allegri e il suo staff vorranno vincere lo Scudetto e competere al massimo in Champions League. Non ci si potrà nascondere. Ecco perché Furlani e Tare daranno al tecnico livornese i giusti colpi.

Milan, il grande affare del Diavolo

Ormai non è un segreto che il Diavolo acquisterà un centrale titolare, un centrocampista d’esperienza e un bomber che sappia segnare parecchi gol.

L’idea del Milan è quella di provare ad anticipare la concorrenza e di mettere a segno i primi affare già in primavera. Così ci si sta muovendo per Gila, ma soprattutto per i calciatori che vedranno scadere il proprio contratto il prossimo 30 giugno.

Il Diavolo sta lavorando seriamente, come raccontato nel corso della diretta sul canale YouTube di MilanLive.it, di questa certezza. Siamo sicuri, infatti, che il Milan metterà le mani su almeno un giocatore a parametro zero. Si stanno valutando diversi profili, ma i nomi più caldi restano quelli di Goretzka e Vlahovic. Attenzione, però, anche a Bernardo Silva, Lewandowski e Casemiro. Dopo Luka Modric, si prepara a sbarcare a Milano un altro grande campione.