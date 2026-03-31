Annuncio ufficiale del Milan: preso l’attaccante

Il Milan ha annunciato in questi minuti un acquisto ufficiale: arriva l’attaccante e sorpresa, si unirà al gruppo a luglio

A grande sorpresa, nella giornata di domenica alla clinica La Madonnina si sono svolte le visite mediche del nuovo attaccante del Milan e stamattina è arrivata l’ufficialità. Si tratta di Andrej Kostic, preso dal Partizan Belgrado. I tifosi rossoneri lo conoscevamo già perché la trattativa fra i rossoneri e i serbi prosegue da diversi mesi. Sembrava fatta per l’acquisto nel mese di gennaio, invece non è arrivato l’accordo. Tutto doveva essere rimandato a giugno, ma a quanto pare è bastato molto meno. Kostic ha svolto le visite mediche domenica e oggi è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero.

AC Milan è lieto di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrej Kostic a partire dal 1° luglio 2026.

L’attaccante, nato nel 2007, arriva dal Fudbalski Klub Partizan e farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti.

Nel comunicato ufficiale pubblicato poco fa, il Milan ha confermato quanto trapelato in questi giorni: Kostic si unirà inizialmente alla squadra Milan Futuro, ma è probabile che già durante il ritiro estivo lo vedremo spesso con Allegri e con la prima squadra. La prossima sarà una lunga stagione con tanti impegni ed è probabile che il serbo troverà un po’ di spazio, soprattutto in caso di infortuni e necessità.

Se con Kostic il Milan si è assicurato un ottimo talento da aspettare, è ora necessario che la dirigenza pensi però anche al presente. Allegri vuole in estate un centravanti di alto livello e il nome di Dusan Vlahovic è quello più forte. L’entourage di Kostic è lo stesso dell’attaccante della Juventus, che ha ancora rimandato l’accordo con la Juve per il rinnovo, da qui il facile collegamento. I rossoneri ci proveranno per accontentare l’allenatore, che stima molto le caratteristiche del serbo (pur non avendole mai valorizzate negli anni insieme alla Juve). Occhio anche alla candidature di Moise Kean.