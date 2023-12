Non solo Juan Miranda: dal Betis anche il centrocampista, anche lui a zero

Il Milan potrebbe guardare in Spagna per un centrocampista che farebbe molto comodo, soprattutto dopo l’infortunio di Pobega.

C’è grande attesa e curiosità per ciò che combinerà il Milan in vista della prossima sessione di mercato invernale. Una finestra utile ai club, proprio come quello rossonero, per colmare delle lacune e delle esigenze piuttosto evidenti.

L’ecatombe e la strage di infortuni muscolari ha colpito anche il reparto di centrocampo. Infatti il Milan non avrà Tommaso Pobega, operatori al retto femorale, per almeno 4 mesi. Senza dimenticare che per diverse settimane tra gennaio e febbraio sarà nuovamente out Ismael Bennacer, con ogni probabilità convocato in Coppa d’Africa dalla sua Algeria.

Una certa emergenza a centrocampo che potrebbe chiamare i dirigenti del Milan ad operare anche in questo reparto in vista di gennaio. In tal senso rispunta un profilo che è già stato accostato al club rossonero in passato e che ha una caratteristica particolare: il giocatore si svincolerà a fine stagione e dunque è prendibile con un minimo indennizzo già in queste settimane.

Il nome è quello di Guido Rodriguez, metronomo del Betis Siviglia. Un calciatore da tempo seguito dagli osservatori rossoneri e che a gennaio prossimo può diventare una pista concreta in mezzo al campo.

Chi è Guido Rodriguez, il campione del mondo che lascerà Siviglia

Classe 1994, argentino doc ma con passaporto italiano e dunque comunitario. Guido Rodriguez è l’ultima opzione segnalata al Milan per rinforzare la linea mediana. Come detto gioca attualmente nel Betis, squadra della Liga spagnola che ha deciso di puntare forte su di lui dopo le esperienze tra sud e centro America.

Mediano abile in fase di impostazione, Rodriguez è dotato di ottima fisicità e visione di gioco. Tanto da far parte della Nazionale argentina campione del mondo in carica: il c.t. Scaloni lo ha inserito nella lista dei 26 che hanno vinto la coppa lo scorso anno in Qatar.

La novità è che Guido Rodriguez lascerà Siviglia con ogni probabilità nel 2024, visto che il suo contratto è in scadenza il 30 giugno prossimo. Un fattore che può agevolare il Milan e far accelerare la possibile operazione: il Betis potrebbe lasciarlo partire da subito, in cambio di un indennizzo simbolico. Lo stipendio dell’argentino è assolutamente alla portata del Milan, visto che percepisce 1,7 milioni all’anno.

Una situazione simile a quella di un altro elemento del Betis in orbita Milan. Ovvero il terzino spagnolo Juan Miranda, anche lui molto vicino ai rossoneri ed in scadenza a fine stagione. Un doppio colpo di stampo bianco-verde potrebbe rinforzare la rosa del Milan nella finestra invernale.