Svolta Jovic, nuova vita: come cambia il mercato

La crescita di Luka Jovic è davvero sotto gli occhi di tutti. Ora il serbo può rinnovare, cambiando il futuro dell’attacco: il punto della situazione

Non è facile pensare positivo in questi giorni complicati in casa Milan. Il pareggio contro la Salernitana e l’ennesimo grave infortunio ha fatto sprofondare il Diavolo in una nuova crisi, in cui tutto appare nero. Ma in Campania, nel match contro gli uomini di Pippo Inzaghi, è arrivata una conferma, che potrebbe davvero cambiare il mercato.

Ormai da settimane stiamo ammirando un nuovo Luka Jovic. L’avventura del serbo in rossonero sembrava davvero al capolinea, ma nelle ultime partite di campionato giocate l’ex Real ha cambiato passo, trovando tre reti in tre match disputati.

La svolta è arrivata con la squalifica di Olivier Giroud, che ha permesso a Jovic di giocare dal primo minuto, contro la Fiorentina. Un match giocato bene, ma con un gol sbagliato. Nella sfida successiva, contro il Frosinone, è invece arrivata la rete oltre che un assist.

Con il rientro del numero nove francese, Jovic è tornato ad accomodarsi in panchina e Pioli lo ha mandato in campo nei minuti finali contro Atalanta e Salernitana e in entrambe le circostanze ha potuto esultare. Ma Jovic ha fatto bene anche nei pochi minuti giocati contro il Borussia Dortmund e il Newcastle. Un cambio di passo che non sta passando inosservato.

Jovic convince tutti

Jovic ha tutta l’intenzione di provare a convincere il Milan a puntare su di lui e continuando così potrebbe anche riuscirci. E’ ormai da mesi che si parla di un possibile nuovo acquisto in attacco già a gennaio: un eventuale arrivo di un altro centravanti metterebbe, di fatto, la parola fine sull’avventura di Jovic in rossonero.

Ma ad oggi non ci sono certezze in merito all’acquisto di un centravanti fin da subito ed è evidente che la crescita dell’ex Fiorentina potrebbe davvero spingere il Milan a prendere altre decisioni: rimandare l’investimento su un nove in estate, dando fiducia a Jovic e Giroud, dirottando così i soldi per rafforzare i reparti di difesa e centrocampo, i più colpiti dagli infortuni.

In questo momento è difficile pensare che Jovic possa, addirittura, ribaltare completamente le gerarchie, prendendosi una maglia da titolare in Serie A, ma con il ritorno dell’Europa League, il serbo avrebbe certamente modo per continuare a mettersi in mostra. Se dovesse continuare a fare bene non è, dunque, da escludere un rinnovo, che solo un mese fa sarebbe stato impensabile.