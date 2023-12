Affare fatto: torna al Milan

Il club rossonero ha concluso un’operazione in vista del mercato invernale: un primo innesto utile per mister Pioli.

Il Milan vive una situazione di emergenza in difesa a causa dei tanti infortuni, quindi è fondamentale intervenire. La società è al lavoro per consegnare all’allenatore due rinforzi che possano sopperire alle assenze e ai difetti del reparto.

Se da un lato ci sono Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori che probabilmente rivedremo tra febbraio e marzo, dall’altro ci sono un Simon Kjaer non perfettamente affidabile fisicamente e giovani come Marco Pellegrino, Jan-Carlo Simic e Clinton Nsiala Makengo che sono ancora acerbi. Stefano Pioli ha dovuto ricorrere all’utilizzo di Theo Hernandez come difensore centrale, togliendo così uno dei migliori terzini al mondo dalla posizione a lui più congeniale.

Calciomercato Milan, preso il primo rinforzo per gennaio

In attesa che la sessione invernale del calciomercato parta ufficialmente il 2 gennaio 2024, il Milan ha già chiuso per il primo innesto. Si tratta di Matteo Gabbia, già di proprietà rossonera e che rientrerà dal prestito al Villarreal. Un giocatore che conosce molto bene Milanello, Pioli e la squadra, pertanto non avrà bisogno di ambientarsi.

Marcelino, nuovo allenatore del Submarino Amarillo, ha dato il via libera alla partenza di Gabbia. Il club rossonero non dovrà corrispondere alcun indennizzo per l’interruzione anticipata del contratto firmato la scorsa estate. Presto rivedremo il 24enne di Busto Arsizio con i colori del Milan. In questa stagione con il Villarreal ha totalizzato 13 presenze, 11 delle quali da titolare. L’ultima apparizione in campo è quella del 14 dicembre nel match di Europa League vinto sul campo del Rennes, dove nel finale subì un colpo in testa involontario da parte del suo compagno di squadra Raul Albiol. Qualche attimo di paura, dato che perse i sensi, poi per fortuna si è ripreso.

Nella Liga, invece, ha giocato per l’ultima volta il 5 novembre nella sconfitta casalinga contro l’Athletic Bilbao. Partito titolare, è stato sostituito nell’intervallo poiché già ammonito. Gabbia tornerà al Milan con grande voglia di aiutare il gruppo. Vedremo chi sarà l’altro difensore centrale ad arricchire il reparto, stanno circolando tanti nomi.