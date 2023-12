Mourinho e Gasperini rovinano i piani del Milan: inserimento improvviso

Concorrenza italiana per uno dei difensori finiti nella lista di Moncada e Furlani per il mercato di gennaio: l’operazione si potrebbe complicare.

Il Milan prenderà due centrali difensivi nella campagna acquisti invernale. I seri infortuni capitati a giocatori importanti come Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori impongono alla dirigenza di intervenire. Senza dimenticare la limitata tenuta fisica di Simon Kjaer e l’inesperienza di giovani come Marco Pellegrino e Jan-Carlo Simic.

Uno degli innesti del calciomercato di gennaio potrebbe essere Matteo Gabbia, ceduto in prestito al Villarreal la scorsa estate e pronto a tornare a Milanello. Dalla Spagna sembra essere arrivato il via libera da parte di Marcelino, nuovo allenatore della squadra, e adesso i club devono concordare la risoluzione anticipata del contratto che avevano stipulato. Vedremo se i rossoneri dovranno versare un piccolo indennizzo.

Calciomercato Milan, nuovo difensore dalla Premier League? Concorrenza italiana

Geoffrey Moncada, Antonio D’Ottavio e Giorgio Furlani hanno anche altri nomi nella loro lista. L’idea è quella di riprendere Gabbia, affare praticamente a costo zero, e di assicurarsi anche un secondo difensore. Conoscendo la situazione del Milan, non mancano agenti e intermediari che propongono calciatori. Uno di quelli proposti è Thilo Kehrer.

Il 27enne tedesco milita nel West Ham United, che lo ha acquistato dal Paris Saint Germain nell’agosto 2023 per 12 milioni di euro. Solamente 4 le presenze in Premier League, chiaro segnale della scarsa fiducia che David Moyes ripone in lui. Ha giocato anche in Europa League (5 presenze, 3 da titolare) e in Carabao Cup (3 presenze, 1 da titolare). Il suo agente Dirk Hebel sta cercando altre soluzioni per consentire a Kehrer di avere maggiore spazio nella seconda parte di stagione. A Londra non sembrano esserci possibilità di cambiare la situazione.

Non è ancora chiaro se il Milan attenda approfondire questa pista. Nel frattempo, l’ex PSG è stato accostato anche ad altre società della Serie A: Atalanta e Roma. Gian Piero Gasperini e José Mourinho vogliono un difensore centrale a gennaio, i rispettivi club intendono accontentarli. Per quanto riguarda i giallorossi, una pista molto calda è quella che porta a Leonardo Bonucci. L’ex di Juventus e Milan è pronto a lasciare l’Union Berlino e si trasferirebbe molto volentieri a Roma. Ci sono tanti tifosi contrari al suo arrivo, il direttore sportivo Tiago Pinto dovrà decidere se affondare il colpo o prendere qualcun altro.