Chi è l’uomo che dovrebbe risolvere il problema infortuni: arriva dall’Olanda

La Repubblica fa un focus sulla situazione infortuni in casa Milan. Dito puntato sullo staff di Stefano Pioli. Il club starebbe pensando ad una nuova figura esperta.

Il Milan mai come quest’anno si è trovato di fronte ad una tale emergenza legata agli infortuni. In maniera davvero assurda, nella stagione in corso, sin qui, la rosa di Stefano Pioli ha accumulato ben 30 infortuni, di cui la maggioranza di natura muscolare. Numeri esorbitanti, e che preoccupano enormemente il club e tutto l’ambiente. Così facendo, il Milan rischia di bruciare tutti gli obiettivi prefissati. Uno, forse il più importante, è stato già mandato all’aria, ovvero l’accesso agli ottavi di finale di Champions League.

Anche in campionato l’andamento è deludente e altalenante. Adesso sono 11 i punti di distacco dalla capolista Inter, e senza una vera svolta sarà difficile pensare di poter lottare per lo Scudetto. La situazione più disastrosa la squadra di Stefano Pioli la registra al momento nel reparto di difesa, dove anche Fikayo Tomori si è fermato ai box per un lungo periodo a causa di una lesione muscolare. Lo stop dell’inglese sembrava potesse essere la goccia a far traboccare il vaso e a sancire l’esonero di Stefano Pioli dopo anche il pareggio con la Salernitana. Ma così non è stato, e oggi La Repubblica parla di possibili cambiamenti nello staff tecnico e atletico del mister.

Sì, perché il dito è tutto puntato verso i collaboratori dell’allenatore, quelli che giornalmente preparano le tabelle di lavoro per i giocatori. Il Milan starebbe pensando all’inserimento di una nuova figura nello staff di Pioli, altamente esperta e riconosciuta.

Milan, Echteld il nome giusto

La Repubblica fa un focus dettagliato sulla situazione infortuni in casa Milan, spiegando senza giri di parole che gli attuali preparatori atletici della squadra sono a forte rischio. Qualcuno potrebbe essere inesorabilmente cacciato via, e allo stesso tempo venire integrate nuove figure di maggiore blasone e riconoscimento. Uno in particolare sta stuzzicando i desideri del club.

Si tratta di Leo Echteld, lo storico capo dei fisioterapisti della Nazionale Olandese. 54 anni, lo specialista è stato anche collaboratore di Franck de Boer all’Inter. Non ci sono dubbi che Leo Echteld sia una figura estremamente esperta nel campo, e con un bagaglio di esperienza fondamentale. La Repubblica ipotizza che l’arrivo di Echteld comporterebbe il divorzio da uno dei due fisioterapisti o da uno dei preparatori atletici, dunque Osti o Peressutti.

C’è aria di cambiamento dunque a Milanello. La dirigenza sembra intenzionata a tenere Stefano Pioli, ma inevitabilmente serviranno modifiche sostanziali per risolvere il problema infortuni.