Ibrahimovic lontanissimo da Milanello: è a Miami e salterà Milan-Sassuolo

L’ex attaccante e attuale dirigente dei rossoneri è al momento lontanissimo da Milanello: non assisterà alla sfida contro i neroverdi

In tanti erano curiosi di capire quale sarebbe stato con precisione il nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic nel Milan. Lo svedese era stato presentato più come un consulente, piuttosto che un dirigente. Un uomo della proprietà di RedBird.

Il suo arrivo si era fatto attendere nelle scorse settimane ma alla fine c’era stato. Mercoledì scorso Ibra è arrivato a Milanello e ha avuto modo di parlare con la squadra. L’ex centravanti ha avuto dei colloqui personali con alcuni giocatori della rosa, ex compagni e non. Ha poi seguito tutto l’allenamento della squadra e quindi ormai ci si aspettava di vederlo praticamente sempre alle partite dei rossoneri.

Lo stesso Stefano Pioli aveva detto: “Zlatan sta approcciando ad un ruolo diverso ma è il solito Ibra. È felice e determinato, sarà sempre con noi durante le partite”. In effetti Ibrahimovic era presente nella trasferta contro la Salernitana, terminata con il risultato di 2-2. L’ex attaccante rossonero era arrivato cinque ore prima con l’ad Giorgio Furlani per assistere al match dalla tribuna. Ma la cosa non sarà una costante.

Ibrahimovic in spiaggia mentre il Milan crolla

A stupire è allora il suo ultimo video postato sui social nel giorno di Santo Stefano, che si diverte in una spiaggia a Miami. Ibra è infatti al momento lontanissimo da Milanello e questo ha sorpreso un po’ tutti.

Zlatan esegue una spettacolare rovesciata in spiaggia sulle note di Dr. Dre. e lascia intuire che al momento è intento a fare tutt’altro, piuttosto che seguire il Diavolo nella sfida casalinga con il Sassuolo, valida per la 18esima giornata di Serie A, la penultima del girone di andata. Ci si chiede se si trattasse di impegni già presi prima dell’accordo con RedBird, oppure se la sua assenza da Milanello sarà una costante di questa nuova avventura.

Ibra salterà quindi la partita contro la formazione emiliana, che per il Milan è davvero fondamentale in ottica classifica. C’è sicuramente delusione per chi si aspettava l’arrivo di Ibra come soluzione a tutti i problemi di questa squadra. Vedremo se dal 2024 lo svedese entrerà in pianta stabile nel progetto.