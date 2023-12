Il destino di Pioli in tre partite: Ibra vuole Conte, gli arabi De Zerbi

Pioli si gioca la panchina nelle prossime tre partite: Ibrahimovic spinge per Conte, ma il probabile ingresso degli arabi cambia tutto

Milan–Sassuolo può definire le sorti di Stefano Pioli. In caso di non vittoria, la strada dell’esonero sarebbe stavolta davvero inevitabile. Anche in caso di vittoria, però, la situazione non rientrerebbe del tutto. Le riflessioni della società, infatti, proseguiranno almeno fino ad inizio gennaio in attesa di una risposta importante del campo.

Il destino di Pioli è appeso alle prossime tre partite, come scrive La Repubblica. Dopo il Sassuolo il Milan affronterà il Cagliari in Coppa Italia e l’Empoli di nuovo in campionato: tre impegni alla portata ma che il tecnico non può proprio sbagliare. Nel frattempo proseguono le valutazioni da parte del club, insoddisfatto per una serie di motivi: risultati, prestazioni, crisi di Leao e Theo Hernandez e, ovviamente, gli infortuni. In questa scelta sarà fondamentale il parere di Zlatan Ibrahimovic, appena arrivato nel ruolo di consulente di RedBird e già alle prese con una situazione scottante. Lo svedese, che ieri ha postato su Instagram una rovesciata in spiaggia, vorrebbe portare Antonio Conte, attualmente libero ma aspetta un ruolo di maggior operatività sul mercato. L’ex ct costa minimo 6 milioni a stagione e sembra fuori dalle idee di Cardinale e della proprietà. Che nel frattempo, però, è in cerca di nuovi investitori.

L’ingresso degli arabi nel Milan cambia ogni scenario

Dietro la scelta di non cambiare allenatore (e la lunga trattativa per Ibrahimovic) potrebbe esserci proprio un nuovo riassetto societario nel breve periodo. Nuovi ingressi in società potrebbero essere infatti disconosciuti dai nuovi eventuali proprietari, per questo motivi la società sta prendendo tempo.

L’ingresso degli arabi infatti potrebbe influire fortemente sulla scelta del nuovo tecnico perché, secondo La Repubblica, sono fortemente affascinati dal lavoro di Roberto De Zerbi. Il suo Brighton sta conquistanto l’Europa intera e in particolare l’Inghilterra: la Premier League è vista con grande interesse da investitori del Medio Oriente, compresi quelli che potrebbero essere coinvolti nell’affare Milan. Ecco perché l’ex allenatore del Sassuolo è un’ipotesi da non scartare; se non subito, almeno per giugno. Piace tantissimo anche ai tifosi, chiaramente. Che però spingono per un cambio in panchina subito.

L’ipotesi più probabile in caso di fallimento di Pioli nelle prossime tre era e resta Ignazio Abate, che sta facendo molto bene con la Primavera. La società vorrebbe evitarlo perché vuole che l’ex terzino continui a fare il suo naturale percorso di crescita. Le alternative come traghettatori potrebbero essere Donadoni o Shevchenko (in coppia con Tassotti). La pista Conte, al momento, con buona pace di gran parte dei tifosi, è da escludere. A meno di colpi di scena, chiaramente.