Il Milan contrasta l’emergenza: doppio rientro a Milanello

Buone notizie per il Milan in vista delle prossime partite. L’emergenza totale potrebbe essere meno assoluta grazie a questi rientri.

Il Milan vuole chiudere il 2023 in maniera positiva e più brillante positiva, dando l’addio ad un’annata che non ha regalato troppe soddisfazioni. L’ultima sfida sarà quella di sabato 30 contro il Sassuolo in casa.

Stefano Pioli, sempre sotto osservazione visti gli ultimi risultati troppo altalenanti, deve fare i conti con le numerose assenze. Una costante in questa stagione, visto che gli infortuni muscolari continuano ad attanagliare la rosa a sua disposizione.

Il reparto con maggiori defezioni è la difesa, che nell’ultima sfida contro la Salernitana ha perso pure Fikayo Tomori. Ma non tutte le notizie che arrivano da Milanello sono negative: infatti si parla di un doppio rientro importante per il Milan, che può aiutare ad allontanare l’emergenza e sfruttare nuove risorse per la linea difensiva.

Milan, Pellegrino lavora in gruppo. E Gabbia è vicino al rientro

Il Milan potrebbe presto avere nuovamente a disposizione due difensori centrali, così da non dover più tentare esperimenti particolari per ricompattare la linea arretrata. La prima buona notizia riguarda il ritorno in gruppo di Marco Pellegrino.

Il giovane difensore argentino si era visto solo nella partita di esordio contro il Napoli, quando subentrò all’infortunato Kalulu per poi farsi male a sua volta a causa di una brutta distorsione alla caviglia. Un inizio tutt’altro che confortante per l’ex Platense, il quale ora sembra essersi ristabilito. Ieri allenamento in gruppo per lui, che si candida per un posto già da sabato contro il Sassuolo.

L’altro rientro in vista sarà disponibile solo da gennaio. Tutti gli indizi portano al ritorno a Milanello di Matteo Gabbia. Il primo colpo del 2024 dovrebbe essere dunque il suo rientro anticipato dal prestito al Villarreal. Il centrale classe ’99 era stato mandato a fare esperienza in Liga a titolo temporaneo, ma ora il Milan ha bisogno di lui.

Gabbia gode della stima di Pioli, che ha pensato di riportarlo in rosa con 6 mesi di anticipo. Nelle ultime ore Marcelino, tecnico dei ‘sottomarini gialli’, avrebbe avallato la sua partenza anticipata, visto che Gabbia non rientra pienamente nel suo progetto tecnico.

Pellegrino e Gabbia sono dunque pronti a dare una mano dalle prossime partite. Chissà che Pioli non possa puntare proprio su questo tandem giovane ed inedito per la seconda parte di stagione. Un esperimento nelle corde del Milan, che in questi anni non ha avuto timore di lanciare, anche a stagione in corso, giovani talenti poi letteralmente esplosi come Saelemaekers, Kalulu e Thiaw.