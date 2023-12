La scelta del Milan per gennaio che lascia perplessi: non arriverà

Il Corriere dello Sport fa un focus sulla situazione infortuni in casa Milan. Non solo la difesa, anche il centrocampo rischia l’emergenza. Ma il club ha deciso.

Il Milan sta vivendo uno dei peggiori periodi degli ultimi anni. Ai risultati poco convincenti, si somma l’emergenza infortuni. Anzi, è facile intuire che l’ultima sia la causa della prima. La situazione è adesso gravissima, essendo arrivati al numero di 30 infortuni dall’inizio della stagione, di cui la maggioranza muscolari. L’ultima enorme tegola è arrivata nell’ultima di campionato contro la Salernitana, quando anche Fikayo Tomori si è fermato per una pesante lesione muscolare. Due mesi di stop per l’inglese.

Sappiamo bene che con lo stop di Tomori, la difesa di Pioli è totalmente ridotta all’osso. Oltre a Fik, mancano all’appello per infortuni gravi Malick Thiaw e Pierre Kalulu. E certamente le condizioni precarie di Simon Kjaer non fanno ben sperare, troppo spesso soggetto a guai fisici. Certo, c’è Marco Pellegrino, ma ritenuto troppo acerbo non gode ancora della fiducia dell’allenatore. L’unico elemento che tiene accesa qualche speranza è il Primavera Jan-Carlo Simic, già andato a segno nel suo esordio in Prima Squadra.

Il Milan sarà costretto all’acquisto di due nuovi centrali di difesa a gennaio. Ma attenzione, perché anche a centrocampo la situazione non è delle migliori. L’emergenza è alle porte.

I piani del Milan per il centrocampo

Come sottolinea il Corriere dello Sport, anche il centrocampo di Stefano Pioli non gode di ottima salute, e la situazione può notevolmente peggiorare a gennaio. Si parte dal grave infortunio rimediato da Tommaso Pobega, che lo ha costretto all’operazione e che lo terrà lontano dai giochi per ben 4 mesi. Una grossa incognita è aperta anche su Yunus Musah, che alle prese con un affaticamento muscolare continua ad allenarsi a parte, con sessione di lavoro personalizzate. Contro il Sassuolo, è fortemente in dubbio la sua presenza. Il rientro, con tutta probabilità, avverrà nel 2024.

A preoccupare maggiormente è la possibile partenza di Ismael Bennacer per la Coppa d’Africa. L’algerino è stato preconvocato dal suo CT, e come riporta il Corriere dello Sport, difficilmente verrà lasciato a casa. Una possibile assenza la sua, che si sommata a quella di Pobega crea qualche problema al centrocampo, sia in termini numerici che tecnici. Ma secondo il quotidiano sportivo romano il Milan ha già fatto la sua scelta: a gennaio non verrà fatto alcun acquisto per il reparto di centrocampo. Anche senza Pobega e Bennacer, Pioli dovrà fare affidamento sui vari Loftus-Cheek, Reijnders, Adli e Krunic, a meno che quest’ultimo non venga ceduto.