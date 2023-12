Milan-Sassuolo, emergenza in difesa: la scelta di Pioli

Il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo contro il Sassuolo il prossimo 30 dicembre a San Siro: le scelte del tecnico rossonero

Il Milan di Stefano Pioli si è allenato in mattinata a Milanello per preparare la sfida di campionato contro il Sassuolo, in programma il prossimo 30 dicembre.

I rossoneri saranno ancora in forte emergenza, soprattutto in difesa, dove mancherà anche Fikayo Tomori. Il centrale inglese si è fermato a Salerno e ha raggiunto in infermeria Malick Thiaw e Pierre Kalulu. Ne avranno per parecchio e il tecnico di Parma, in attesa del mercato, dovrà affidarsi ai giocatori rimasti a disposizione.

Simon Kjaer è pronto così a scendere in campo dal primo minuto anche contro il Sassuolo dopo averlo fatto contro il Monza e la Salernitana. Al fianco del danese le alternative sono due: il giovane Jan-Carlo Simic e Theo Hernandez. Il calciatore della Primavera di Ignazio Abate sembrava il favorito a giocare, con il francese regolarmente sulla sinistra, ma negli ultimi allenamenti Pioli ha provato l’ex Real al centro, con Alessandro Florenzi sulla corsia mancina. Saranno gli allenamenti di domani a dirci quale sarà la decisione del tecnico di Parma. A completare la linea a quattro, davanti a Mike Maignan, ci sarà chiaramente Davide Calabria sulla destra.

Milan-Sassuolo: la formazione dei rossoneri

Manca ancora qualche giorno alla sfida contro il Sassuolo, ma Stefano Pioli ha le idee chiare per quanto riguarda il resto della formazione.

A centrocampo, con Yunus Musah sempre più verso il forfait, Ismaël Bennacer va verso una maglia da titolare al fianco di Ruben Loftus-Cheek e Tiijani Reijnders. L’alternativa in mediana resta Rade Krunic, anche se nelle ultime partite è rimasto seduto in panchina. Pioli è così pronto a convocare, ancora una volta, il giovane Zeroli. Chissà che non sia arrivato il momento di esordire anche per il promettente centrocampista della Primavera.

Per quanto riguarda il reparto offensivo, il tecnico di Parma si affiderà ai titolari e il tridente offensivo sarà così composto da Christian Pulisic, Olivier Giroud e Rafa Leao. Pronto a subentrare Samuel Chukwueze. Vanno verificate, invece, le condizioni di Luka Jovic, che oggi si è allenato a parte. Se il serbo non dovesse smaltire la botta alla caviglia, non è da escludere il ritorno tra i convocati di Camarda.