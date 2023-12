@ML – Milan, anche Jovic si è allenato a parte oggi: il motivo

Problema fisico anche per Jovic: nella giornata odierna niente lavoro assieme ai compagni a Milanello.

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, Luka Jovic ha fatto oggi lavoro personalizzato per smaltire una botta alla caviglia presa a Salerno. Ennesimo guaio fisico che avviene nella squadra di Stefano Pioli, anche se stavolta i muscoli non c’entrano e si tratta di un infortunio da trauma.

Si spera che il centravanti serbo smaltisca questo problema e possa essere convocato per la partita di sabato tra Milan e Sassuolo a San Siro. Tra l’altro, da qualche partita stava anche riuscendo a incidere. Il 2 dicembre si è sbloccato facendo gol e assist nella vittoria per 3-1 contro il Frosinone. Poi ha segnato ancora nella sconfitta 3-2 sul campo dell’Atalanta e nell’ultima giornata è andato in rete nel 2-2 contro la Salernitana. In mezzo anche il buon ingresso nel match di Champions League contro il Newcastle United a St James’ Park.

Considerando anche che Stefano Pioli si sta giocando la panchina, è importante recuperare Jovic. Dopo diverse presenze sottotono, ha cominciato a ingranare e sarebbe utile averlo a disposizione contro il Sassuolo. In caso di assenza, è probabile che in panchina rivedremo il 15enne Francesco Camarda, che aveva già debuttato a San Siro contro il Frosinone.