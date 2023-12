Pagliuca ancora contro Maignan: “Silenzio sulle sue papere, su Donnarumma c’è accanimento”

L’ex portiere italiano di Inter e Nazionale ha rilasciato di nuovo parole piuttosto dure nei confronti di Maignan e della critica italiana.

Se c’è un punto fermo su cui il Milan vuole e deve ripartire nei progetti futuri, questi è Mike Maignan. Il portiere francese è considerato non solo uno dei calciatori di maggior spessore della rosa, ma anche uno dei colpi migliori effettuati dal Milan negli ultimi anni.

In un periodo storico in cui tutti i grandi acquisti internazionali costano cifre iperboliche, il Milan riuscì nell’estate 2021 ad assicurarsi questo numero uno di qualità con un esborso di soli 13 milioni più bonus. Maignan è subito entrato nel cuore dei tifosi milanisti, per le prestazioni top nell’anno dello Scudetto e per aver rimpiazzato a dovere il ‘traditore’ Donnarumma.

Ma non tutti sono esaltati dalle prestazioni di Maignan, soprattutto quelle regalate nella stagione attualmente in corso. Sembra che neanche il francese sia esente da colpe in questo girone d’andata altalenante del Milan. Parola di un ex portiere di grande prestigio come Gianluca Pagliuca.

Pagliuca: “Due pesi e due misure quando si parla di Maignan e Donnarumma”

Nell’intervista rilasciata a Tuttosport, Pagliuca ha parlato di come Maignan non stia convincendo molto in questa annata. Il numero 16 sarebbe reo di diversi errori, che non hanno certo agevolato il Milan: “Maignan è forte, ma nelle ultime gare ha fatto qualche errore. Tra lui e Donnarumma la critica utilizza due pesi e due misure…”

La critica di Pagliuca è di nuovo indirizzata soprattutto ai media ed agli addetti ai lavori, che a suo dire sono pronti a gettare fango sul portiere del PSG mentre ‘perdonerebbero’ più facilmente Maignan: “Quando sbaglia Maignan le papere passano sotto silenzio; mentre su Gigio noto un accanimento preventivo. Ogni errore di Donnarumma viene sempre sottolineato e si tende a massacrarlo. Peccato che quando è decisivo in positivo come a Dortmund, dove ha fatto 4 parate decisive per il passaggio del turno in Champions League, non se ne parli. Per me Gigio rimane il portiere italiano più forte, un patrimonio del nostro calcio che andrebbe maggiormente supportato e tutelato”.

Negli anni, invece, da un punto di vista strettamente mediatico, si è verificato più volte l'esatto contrario di quello detto da Pagliuca. Donnarumma è da sempre difeso e coccolato dagli addetti ai lavori, nonostante i tantissimi errori che ha fatto da quando è al Psg (che sono anche costati carissimo) e in Nazionale. Maignan ha dovuto conquistarsi la stima anche di giornalisti e opionionisti a suon di prestazioni e parate strepitoso. Pagliuca ricorda le papere (grave quella contro la Salernitana), ma Mike ha letteralmente salvato la panchina di Pioli nelle ultime settimane con i miracoli contro Frosinone, Fiorentina, Newcastle e, tra l'altro, anche nel primo tempo di Salerno.