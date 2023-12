Sorpresa in Premier League: riguarda Lenglet, Milan spiazzato

Diventa sempre più complicato arrivare a Clement Lenglet, difensore che il Milan ha messo nel mirino da tempo per gennaio.

L’esigenza del Milan di reperire almeno un difensore centrale a gennaio è ormai nota e chiara a tutti. La squadra di Stefano Pioli è a dir poco cortissima al momento nel reparto difensivo, per via dei tanti e delicati infortuni muscolari.

Nelle ultime settimane si è fatto principalmente un nome, che potrebbe sbarcare a gennaio a titolo temporaneo. Ovvero quello di Clement Lenglet, stopper francese di piede mancino che milita attualmente nell’Aston Villa. Il suo cartellino però è di proprietà Barcellona e servirebbe il benestare delle due società per arrivare a dama.

Un profilo che piace molto a Milanello, sia per l’importante esperienza internazionale di Lenglet, sia perché un difensore centrale mancino naturale è sempre più raro da reperire. Il problema è che i segnali che giungono dall’Inghilterra sembrano allontanare questo tipo di operazione.

Lenglet titolare con l’Aston Villa: non è più cedibile?

Il Milan si era mosso verso Lenglet anche per un altro motivo specifico. Il fatto che il difensore francese non giocasse praticamente mai nell’Aston Villa e che dunque potesse essere considerato un esubero, cedibile già a gennaio. Una condizione che sembra essere cambiata nelle ultime giornate.

Infatti il tecnico Unai Emery ha cominciato a schierarlo da titolare anche in Premier League, dopo averlo utilizzato solo in coppa. Lenglet ha giocato 90 minuti interi sia nel pareggio contro lo Sheffield, sia ieri sera nella sconfitta in rimonta subita in casa del Manchester United.

La situazione dunque si complica, poiché i Villans hanno iniziato seriamente ad utilizzare Lenglet come risorsa difensiva, sfruttando anche le assenze nel reparto di Mings e Pau Torres. A questo va unita la difficoltà di realizzare l’affare, sia per i costi (il difensore percepisce ben 6 milioni all’anno), sia perché andrebbe trovato in poco tempo un doppio accordo con Aston Villa e Barcellona per terminare il prestito in Premier ed iniziarne un altro in Serie A.

A meno di colpi di scena, il Milan difficilmente punterà realmente su Lenglet per rinforzare la difesa a gennaio. Secondo il Corriere dello Sport già sono in lizza due nomi alternativi. Quello di Nordi Mukiele, jolly difensivo del PSG, ma anche il ritorno in auge del polacco Jakub Kiwior, che l’Arsenal ora può cedere in prestito.