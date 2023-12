Il Milan tratta con Algeria e Nigeria per Bennacer e Chukwueze: la richiesta dei rossoneri

Problema Coppa d’Africa anche per la società rossonera, che ha avviato contatti per risolvere una questione importante.

Il Milan è alle prese con il grave problema dei tanti infortuni e a gennaio ce ne sarà un altro a privare Stefano Pioli di qualche giocatore: la Coppa d’Africa. La competizione si disputerà dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio.

I rossoneri dovranno rinunciare a Ismael Bennacer e Samuel Chukwueze, che sicuramente verranno convocati rispettivamente da Algeria e Nigeria. La nazionale algerina è inserita nel girone D con Burkina Faso, Mauritania e Angola. Invece, quella nigeriana è nel girone A con Costa d’Avorio, Guinea Equatoriale e Guinea Bissau. Entrambe hanno buone possibilità di accedere agli Ottavi di finale, il che significherebbe ritardare il loro rientro a Milano.

Bennacer e Chukwueze in Coppa d’Africa: la mossa del Milan

La squadra di Pioli disputerà l’ultima partita del 2023 sabato 30 dicembre contro il Sassuolo a San Siro e poi apriranno il 2024 con una partita di Coppa Italia. Il 2 gennaio Ottavi di finale contro il Cagliari di Claudio Ranieri, sconfitto 3-1 in Serie A lo scorso 27 settembre in Sardegna.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, il Milan vorrebbe avere a disposizione sia Bennacer sia Chukwueze per la sfida a San Siro. In realtà, i piani attuali prevedono che entrambi si uniscano alle rispettive nazionali il 31 dicembre o al massimo il 1° gennaio. Stando al regolamento della Coppa d’Africa, i giocatori sono attesi 15 giorni prima dell’esordio nella competizione. Il club rossonero sta trattando per risolvere la questione a proprio favore, liberando in momento successivo i suoi due calciatori. Vedremo se le negoziazioni andranno a buon fine.

Il Milan sta avendo tanti problemi legati agli infortuni e vorrebbe poter disporre di più giocatori possibili anche contro il Cagliari in Coppa Italia. Non sarà semplice convincere Algeria e Nigeria, a breve ci saranno sicuramente degli aggiornamenti su questa vicenda.