Decreto Crescita, niente proroga: calcio italiano nei guai

Da pochi minuti è stata presa la decisione definitiva dal Governo in merito alla richiesta della Serie A di una proroga al Decreto Crescita

Se ne è parlato a lungo negli ultimi giorni è oggi è arrivata la decisione ufficiale. Si fa riferimento alla questione del Decreto Crescita, che portava delle agevolazioni non da poco ai trasferimenti dall’estero per i club italiani.

La Serie A aveva fatto richiesta di prorogare il decreto, ma i Governo non ha voluto sentir ragione. La proroga al Decreto Crescita non è stata concessa e quindi stop alle agevolazioni in questo senso dal 31 dicembre. Questo significa che, già per il mercato di gennaio, i club di Serie A non avranno nessun vantaggio fiscale per gli acquisti dei giocatori dagli altri campionati e dovranno sobbarcarsi l’intero ammontare delle spese complessive.

Stando a quanto si dice, la mini-proroga sarebbe stata negata dopo un’accesa discussione durante il Consiglio dei Ministri. Sta quindi per scattare la stretta che mette nei guai il calcio italiano, che già trova grande fatica a portare campioni nel proprio massimo campionato. Il prolungamento sarebbe stato permesso solo per questa sessione di mercato invernale, ma alla fine non è stato così.