Milan, arriva dalla Premier: nuovo regalo per Pioli

Il Milan è chiamato a correre ai ripari dopo le tante defezioni. Il prossimo colpo può arrivare dalla Premier League. Le possibilità sono sempre alte

Il Milan è sempre alle prese con i tantissimi infortuni, che inevitabilmente porterà Geoffrey Moncada e Giorgio Furlani a muoversi con forza sul mercato.

Le attenzioni principali sono chiaramente rivolte al reparto di difesa, che ha perso anche Fikayo Tomori. Il centrale inglese si è fermato a Salerno e ha raggiunto Pierre Kalulu e Malick Thiaw in infermeria. Ne avranno per parecchio tempo e il Milan non può che intervenire sul mercato già a gennaio.

Come raccontato nelle scorse ore, è ormai ad un passo il ritorno a Milanello di Matteo Gabbia. Il centrale italiano interromperà il prestito al Villarreal per poter dare una mano alla squadra di Stefano Pioli fin da subito. La fumata bianca è ormai arrivata e si aspetta solo il via libera definitivo. Il giocatore, cresciuto nella Primavera rossonera, non sarà però l’unico rinforzo nel reparto arretrato: serve un altro centrale per completare il pacchetto difensivo.

Così il Milan guarda soprattuto in Premier League per migliorare la retroguardia. Non è certo una novità che il primo nome in cima alla lista sia quello di Lenglet dell’Aston Villa.

Milan, non solo Lenglet: il colpo in difesa arriva dalla Premier League

Il centrale francese di proprietà del Barcellona ha le caratteristiche ideali, ma serve il via libera da parte della squadra inglese, che nelle ultime due partite di campionato è stata costretta a far giocare il 28enne per via della forte emergenza infortuni.

E’ Tuttosport, in edicola stamani, a conferma il nome di Lenglet e a sottolineare come arriverà un giocatore dalla Premier League. L’altra idea, infatti, porta a Thilo Kehrer, 27enne in forza al West Ham. Anche il tedesco non è una prima scelta per il suo attuale club e può lasciare la Premier League a condizioni davvero vantaggiose.

Sullo sfondo restano anche altri due piste, una porta ancora una volta alla Premier League. Stiamo parlando di Kiwior, che piace tanto anche a Napoli e Roma, ma al momento non è arrivato il via libera da parte dell’Arsenal. Va tenuta viva, infine, anche l’idea Mukiele del Psg.