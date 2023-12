Nuovi contatti con l’attaccante: il Milan vuole pagarlo a rate

Il club rossonero incontrerà a breve la società proprietaria del cartellino per provare a definire l’operazione: gli ultimi aggiornamenti

Il mercato invernale sta per partire e le squadre sono pronte a fare di tutto per rinforzarsi in vista della seconda parte di stagione. Fra pochi giorni inizia la sessione di trasferimenti e anche il Milan ha intenzione di farsi trovare pronto.

Il club rossonero deve necessariamente intervenire in alcuni reparti perché la situazione è a dir poco di emergenza. La difesa è chiaramente quella che va assolutamente messa a posto dopo i tanti infortuni che si sono susseguiti, l’ultimo dei quali quello occorso a Fikayo Tomori nella trasferta contro la Salernitana. Sembra quasi tutto fatto per il ritorno di Matteo Gabbia dal prestito al Villarreal, ma potrebbe comunque arrivare un altro centrale.

La retroguardia non è comunque l’unico ruolo che la società intende rinforzare. Un innesto sarebbe infatti previsto anche in attacco. Il Milan sta già lavorando da tempo a questa soluzione per offrire a mister Stefano Pioli un numero nove di livello su cui puntare, nonostante Luka Jovic abbia dimostrato di essere in crescita nelle ultime settimane. Il Diavolo ha comunque bisogno di una spinta offensiva in più e c’è un nome che scalda la dirigenza.

Guirassy-Milan, contatti continui: si lavora sulla formula

Questo nome è in orbita Milan già da un po’ di tempo e si tratta di Serhou Guirassy, bomber guineano dello Stoccarda. Il centravanti piace molto al Milan e Geoffrey Moncada era anche andato a visionarlo dal vivo.

Il classe 1996 sta stupendo tutti in questa stagione in Bundesliga e ha già messo a segno ben 17 reti in campionato, trascinando la squadra all’attuale terzo posto. Come riferisce Gianluca Di Marzio, i rossoneri hanno in programma un dei nuovi contatti con lo Stoccarda nelle prossime settimane per provare a trovare la quadra dell’operazione. Guirassy giocherà la Coppa d’Africa adesso ma il Milan lo vuole comunque.

Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato, l’intenzione del club rossonero è quella di provare a rateizzare il pagamento della clausola rescissoria dell’attaccante 26enne, che è di 17,5 milioni di euro. La concorrenza per il giocatore non manca, ma il Milan ha intenzione di fare sul serio e vuole Guirassy per il proprio attacco. Vedremo come si svilupperà la vicenda.