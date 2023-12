Milan, primo acquisto per la seconda squadra: contratto fino al 2027

Il Milan ha raggiunto l’accordo per la firma fino al 2027: sarà titolare e protagonista della seconda squadra che verrà creata per la prossima stagione

A meno di colpi di scena, per la stagione 2024-2025 il Milan avrà la seconda squadra in Lega Pro. I contatti proseguono e siamo sempre più vicini ad un accordo. Dopo Juventus e Atalanta, il club rossonero è il prossimo a fare questo importante passo. Il progetto è già ben definito: ed è vicinissimo anche il “primo acquisto”.

La squadra, che sarà un’Under 23, potrebbe essere affidata ad Ignazio Abate il prossimo anno, in modo che possa continuare il suo sviluppo professionale con il blocco di ragazzi che oggi giocano in Primavera. Francesco Camarda, Jan-Carlo Simic, Kevin Zeroli avrebbero la possibilità di confrontarsi con una realtà importante del calcio italiano (accompagnati dal loro stesso mister) e accelerare il percorso di crescita, così da prepararsi più velocemente per la prima squadra. Il portiere del Milan B però non sarà Raveyre, il titolare di oggi della Primavera, ma un altro. Che a breve firmerà il rinnovo di contratto fino al 2027: sarà lui il numero uno della seconda squadra.

Accordo per il rinnovo: sarà uno dei pilastri del Milan B

Come scrive Matteo Moretto su X, il Milan ha raggiunto l’accordo con Lapo Nava per il rinnovo fino al 2027. Al momento lui è il quarto portiere della prima squadra dopo Maignan, Sportiello e Mirante. Di recente, in occasione di Milan-Fiorentina, ha addirittura rischiato il clamoroso debutto per via della febbre che nei giorni precedenti al match ha colpito i due portieri disponibili (a parte l’infortunato Sportiello). Alla fine però Mike ha stretto i denti, ha giocato titolare ed è stato anche decisivo con almeno due interventi importanti.

Lapo Nava in questi mesi ha avuto quindi la possibilità di allenarsi con tre portieri straordinari: di grande qualità e, soprattutto, di esperienza. Così, anche senza giocare, è sicuramente migliorato. Classe 2004, a breve compirà 20 anni e chiaramente vuole avere la possibilità di scendere in campo ed essere protagonista. Il Milan crede in lui ed è per questo che ha deciso di rinnovargli il contratto e di affidare a lui la porta della squadra B. Sarà quindi uno dei pilastri del gruppo che affronterà questa bella e formativa avventura il prossimo anno. Insieme a lui, come detto, tanti altri ragazzi che hanno le potenzialità per fare bene ad alti livelli. Camarda e Simic li abbiamo già visti debuttare in Serie A (l’attaccante potrebbe essere convocato di nuovo per il Sassuolo dopo l’infortunio di Jovic), per Zeroli (uno dei più pronti della Primavera) è solo questione di tempo. E con loro tanti altri ragazzi (Sia, Magni, Nsiala, per citarne alcuni).