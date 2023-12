Milan, un dato agghiacciante: peggio di Udinese, Empoli e Verona nel 2023

Manca ancora una partita alla fine dell’anno solare, ma la difesa del club rossonero ha già battuto un record poco invidiabile

Ci sono le attenuanti, è vero, rappresentate dal gran numero di infortuni che ha colpito la rosa. Non solo nella stagione 2023/24, ma anche nella seconda metà di quella precedente. Ci sarebbe anche l’elevato numero di partite disputate, per via dell’ottimo cammino in Champions League che ha portato la squadra a disputare la doppia semifinale, poi persa, contro l’Inter.

Ci sono però anche i numeri, i freddi dati statistici che, per loro natura, non mentono. Manca ancora una gara alla fine del 2023 e il Milan targato Stefano Pioli ha già battuto un primato negativo. Si tratta del numero di gol al passivo nell’anno solare, pari a 64 nelle 54 partite fin qui disputate.

Mai prima d’ora, nella storia dei campionati in Serie A, il club rossonero aveva subìto così tante reti in un anno. Ma c’è di più. Confrontando il dato, già inquietante di suo, con quello di squadre che lottano oggettivamente per altri traguardi, si ha una percezione ancor più esatta delle gravi lacune difensive del Milan.

Una tendenza che va assolutamente corretta già dalla prossima gara col Sassuolo – che tra l’altro rievoca ricordi nefasti al popolo rossonero – sebbene questa verrà aggiunta al conteggio delle 64 marcature al passivo nel 2023.

Milan, una difesa colabrodo: parlano i numeri

Non basta dunque avere a difesa dei propri pali uno dei migliori portieri al mondo. Non basta avere un affidabile difensore centrale come Fikayo Tomori, affiancato da uno dei prospetti più interessanti di tutto il panorama europeo difensivo, Malick Thiaw. Il Milan dietro balla che è una meraviglia.

Il dato relativo al 2023 è certamente condizionato dall’inizio shock del corrente anno, quando in sole due gare – contro Lazio e Sassuolo, appunto – la difesa incassò 9 reti. Ma che ci sia qualcosa che non va sembra un assunto valido anche al di là degli effettivi interpreti in campo.

Come riferito dal Corriere dello Sport, che ha analizzato nel dettaglio lo score difensivo dei club di A, il Milan risulta essere la quarta squadra più trafitta del 2023, con le solamente Salernitana (74), Sassuolo (73) e Fiorentina (65) più perforate rispetto ai rossoneri.

Tanto per intenderci, club come Udinese, Verona ed Empoli, hanno fatto meglio, potendo contare rispettivamente su 62, 60 e 57 reti al passivo. Le gare disputate dalle succitate matricole sono di gran lunga inferiori a quelle della società meneghina, ma il dato deve far riflettere. Soprattutto in Italia, per primeggiare nelle posizioni di vetta, si ‘consiglia’ di avere la miglior difesa del campionato. Il Milan attualmente è ben lontano da questo requisito.