@ML – Verso Milan-Sassuolo: la decisione su Jovic

Le ultime da Milanello in vista della gara di sabato contro il Sassuolo. Novità decisive su Luka Jovic e Yunus Musah raccolte da MilanLive.it.

Il Milan è chiamato a rialzarsi dopo il deludente pareggio contro la Salernitana all’Arechi. L’occasione per farlo è in programma sabato pomeriggio alle ore 18.00, quando il Diavolo affronterà il Sassuolo tra le mura amiche di San Siro. Ormai è una consuetudine, Stefano Pioli ha preparato la gara coi suoi giocatori a Milanello sperando di recuperare qualche pedina dagli infortuni. Negli ultimi giorni, a tenere banco sono state le condizioni incerte di Yunus Musah e Luka Jovic.

Il primo, il centrocampista americano, è alle prese con un affaticamento muscolare. Quanto all’attaccante serbo, nessun guaio ai muscoli, ma ha rimediato una brutta botta alla caviglia nell’ultima di campionato contro la Salernitana. I due si sono dunque allenati a parte. Da sottolineare che Musah è out ormai da due settimane, avendo rimediato l’infortunio durante la gara di Champions League, l’ultima dei gironi, contro il Newcastle.

Per lui, come vi abbiamo riportato nella giornata di oggi, non ci sono speranze di vederlo né in campo né in panchina contro il Sassuolo. Anche oggi ha svolto un allenamento personalizzato ed è improbabile il suo recupero per la gara di sabato. Il suo 2023 è praticamente terminato qui. Lo rivedremo nel rettangolo verde nel nuovo anno. Quanto a Jovic, invece, arrivano novità che sembrano positive.

Milan, Jovic stringe i denti

Come accennato, Luka Jovic si è allenato a parte a sorpresa in questi giorni, a causa della contusione alla caviglia. Per questo, si è ipotizzata la sua assenza a San Siro contro i neroverdi; con la conseguente convocazione dalla Primavera rossonera del prodigio dell’attacco Francesco Camarda. Ma le ultime da Milanello la dicono bene al Milan e a Stefano Pioli, dato che Jovic è in netta ripresa dal problema accusato e va verso la convocazione per il match in programma sabato pomeriggio.

Non c’è una certezza assoluta sulla sua disponibilità, ma da Milanello filtrano sensazioni certamente positive. Sicuramente, se ce la facesse a recuperare completamente, sarebbe una gran ottima notizia per Pioli e tutta la squadra. D’altronde, l’ex Real Madrid e Fiorentina ha lanciato grandi segnali avendo segnato ben tre reti nelle sue tre apparizioni consecutive. Averlo a disposizione in un periodo così particolare, con anche Noah Okafor fuori per infortunio, sarebbe fondamentale. Un ricambio a Giroud che finalmente sembra funzionare.