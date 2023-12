Aveva consigliato Barella a Galliani per il Milan: lo ha rivelato solo oggi

Barella era stato suggerito al club rossonero in passato, però l’operazione non si è mai concretizzata: oggi è l’Inter a godersi il centrocampista sardo.

In questi anni Nicolò Barella si è imposto come uno dei migliori centrocampisti d’Italia. Passando dal Cagliari all’Inter ha dimostrato di poter giocare anche in una piazza con pressioni, aspettative e obiettivi importanti.

Il 26enne nazionale italiano si è trovato bene sia con Antonio Conte sia con Simone Inzaghi, due allenatori che hanno saputo valorizzare le sue caratteristiche. La scorsa estate si era anche parlato di un forte interesse del Newcastle United, che poi ha preferito investire su Sandro Tonali. Comunque non mancano indiscrezioni su importanti squadre europee che lo stanno seguendo con attenzione, anche se lui a Milano sta molto bene ed è apprezzatissimo dai tifosi.

Calciomercato Milan, la rivelazione su Barella

Prima di trasferirsi all’Inter, il centrocampista sardo era finito nel mirino di tutte le big della Serie A. Anche Milan, Juventus, Napoli e Roma avevano pensato a lui. I nerazzurri hanno avuto la meglio, investendo complessivamente 49 milioni tra parte fissa e bonus. Un grande affare per le casse del Cagliari, che ha messo a bilancio una maxi plusvalenza. Il suo valore di mercato è cresciuto rispetto al 2019, anno del trasferimento a Milano.

Maurizio Pistocchi è un grande estimatore di Barella. Sul suo profilo ufficiale su X (ex Twitter) ha scritto un retroscena interessante: “Quando giocava e non giocava a Cagliari lo consigliai a Galliani per il Milan. E quando Ausilio stava per prenderlo, gli dissi di prenderlo subito: da allora è sempre migliorato“. Il noto giornalista aveva suggerito ad Adriano Galliani di portarlo al Milan, però l’allora amministratore delegato rossonero non fece l’operazione.

Quando #Barella giocava e non giocava a #Cagliari lo consigliai a #Galliani per il #Milan. E quando #Ausilio stava per prenderlo gli dissi di prenderlo subito: da allora è sempre migliorato 👌 — Maurizio Pistocchi (@pisto_gol) December 26, 2023

Il mediano cagliaritano è comunque approdato a Milano tempo dopo, ma sull’altra sponda del Naviglio. Non può che essere felice del percorso che ha fatto, diventando un pilastro dell’Inter e anche nella nazionale italiana. Vedremo se il suo futuro continuerà ad essere a tinte nerazzurre oppure se arriveranno offerte che lo spingeranno a lasciare la Serie A.