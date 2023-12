Proroga Decreto Crescita e super colpo: il Milan così prende il bomber

La proroga del Decreto Crescita spinge il Milan ad accelerare per l’attaccante: meglio acquistare il giocatore a gennaio che in estate. Il punto della situazione

Il sempre più probabile prolungamento del Decreto Crescita può spingere i club ad anticipare i colpi estivi a gennaio, per usufruire delle agevolazioni fiscali sui calciatori acquistati all’estero.

Il Milan, in questi anni, è stato certamente una delle squadre più attive fuori i confini italiani, basti pensare l’ultima sessioni mercato: da Reijnders, passando Loftus-Cheek e Pulisic. E’ indubbio che i migliori elementi sono arrivati dagli altri campionati, anche per via del Decreto Crescita, che ha permesso ai rossoneri di mettere sul piatto contratti importanti. Un calciatore che arriverà nel mercato di gennaio, se dovesse essere confermata la proroga, peserà dunque a bilancio meno rispetto ad un suo eventuale acquisto in estate.

Ecco perché le squadre, come il Diavolo, potrebbero decidere di anticipare le grandi spese. Così il Milan starebbe pensando concretamente di mettere le mani sul centravanti del presente e del futuro. Non è certo un segreto che l’obiettivo numero uno del 2024 di Moncada e Furlani sia di regalarsi un vero bomber. Il profilo individuato è quello di Serhou Guirassy dello Stoccarda.

I numeri sono da paura, diciannove gol in sedici partite disputate. L’investimento non sarebbe nemmeno eccessivo, considerando che si libera con il pagamento della clausola rescissoria, dal valore di 17,5 milioni di euro. Lo Stoccarda, proprietaria del suo cartellino, è consapevole del fatto che l’avventura del bomber è ormai al capolinea. Il giocatore, dopo qualche tentennamento, come si legge su La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, sembra essersi convinto a lasciare lo Stoccarda durante il mercato invernale, ma servirà un’offerta importante e un progetto serio.

Milan-Guirassy, il bomber pronto a lasciare lo Stoccarda

Si parla di una richiesta di stipendio di almeno 4 milioni di euro netti a stagione. Una cifra senza dubbio significativa, ma con il Decreto Crescita in vigore sarebbe completamente diverso.

Il quotidiano sottolinea, inoltre, che Guirassy, che prenderà parte alla Coppa d’Africa, indossando la maglia della Guinea, piace parecchio anche in Premier League. Sono diversi i club interessati al giocatore, ma il Milan, che sta cercando di ottenere un pagamento dilazionato dallo Stoccarda, deve fare i conti soprattutto con il Manchester United e il Tottenham. In passato Guirassy è stato accostato anche al Borussia Dortmund e al Newcastle. Alla fine sarà dunque il bomber a decidere il suo futuro. Non può sbagliare: il prossimo 12 marzo compirà 28 anni ed è il momento di una svolta importante nella sua carriera.