Bennacer convocato dall’Algeria per la Coppa d’Africa: è ufficiale

La notizia, che era ormai nell’aria da dieci giorni, è stata resa ufficiale nella serata di oggi. il Milan saluta il centrocampista

Era rientrato da meno di un mese. 11 minuti in campo contro il Frosinone, nello scorso 2 dicembre. A quasi sette mesi di distanza dall’ultima gara ufficiale, il derby d’andata in Champions League dello scorso 10 maggio.

Nemmeno il tempo di riammirarne la vigoria atletica, le geometrie, e anche un senso del gol che aveva mostrato nelle ultime uscite dello scorso anno, che il Milan e Stefano Pioli devono salutare ancora una volta Ismael Bennacer.

Stavolta non si tratta di un infortunio o di una ricaduta, ma della convocazione con la sua Algeria per la Coppa d’Africa che si svolgerà in Costa d’Avorio dal 13 gennaio all’11 febbraio.

Dopo esser stato inserito nella corposa lista dei 55 pre-convocati dal Ct Belmadi per la kermesse africana, il centrocampista rossonero è rientrato nei 26 prescelti che parteciperanno alla competizione.

Ufficiale Bennacer: convocato per la Coppa d’Africa

Attraverso un post sul profilo ufficiale di Twitter, la federazione algerina ha dato evidenza dell’elenco dei calciatori convocati. Ora il Milan proverà a trattenere il giocatore quanto meno fino alla gara di Coppa Italia contro il Cagliari del prossimo 2 gennaio.