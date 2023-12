Calciomercato Milan, soldi più un giocatore: offerta shock per Leao

Indiscrezione a sorpresa su Leao, per il quale una società inglese starebbe pensando di imbastire un’operazione che comprenderebbe un altro giocatore.

Rafael Leao ha rinnovato il contratto con il Milan a inizio giugno ed è stata un’operazione molto importante. Non solo il club ha deciso di accordargli uno stipendio da oltre 5 milioni di euro netti a stagione, ma si è anche occupato del risarcimento da oltre 20 milioni che lui e il Lille dovevano pagare allo Sporting CP. Uno sforzo che testimonia di quanta considerazione goda il portoghese in via Aldo Rossi.

Nel calcio di oggi sappiamo che un rinnovo non significa necessariamente una lunga permanenza nella stessa squadra. Quando arrivano offerte particolarmente ricche è difficile resistere. Basti pensare a quanto successo con Sandro Tonali, titolarissimo della formazione di Stefano Pioli e poi ceduto di fronte alla super proposta del Newcastle United. Potrebbe succedere lo stesso con Leao o qualche altro giocatore nella prossima finestra estiva del calciomercato. I tifosi ne sono consapevoli.

Calciomercato Milan, Rafa Leao in Premier League?

Nel contratto di Leao è presente una clausola di risoluzione da circa 170 milioni, oggi è difficile immaginare che un club decida di sfruttarla. Il numero 10 rossonero non sta disputando una stagione fenomenale, anche se 4 gol e 5 assist in 19 partite non sono un bottino pessimo. Purtroppo, l’ultima rete segnata risale al 7 novembre, quando il Diavolo ha sconfitto 2-1 il PSG in Champions League. E l’ultima marcatura in Serie A è addirittura del 23 settembre (Milan-Hellas Verona 1-0). Può e deve fare di più un giocatore del suo talento.

Pioli ha bisogno di lui per rilanciare la squadra e salvare la panchina. La qualificazione alla prossima Champions e il percorso in Europa League dipendono in buona parte da Rafa, che più di tutti ha il potenziale per fare la differenza dalla trequarti in su. In queste settimane non sono mancate le critiche e qualcuno ha anche messo in dubbio il suo reale valore. Diventerà un campione vero? Deve dimostrarlo.

Intanto, non manca qualche indiscrezione sul suo futuro. Il giornalista Francois Plateau ha rivelato che il Liverpool è interessato a Leao. I Reds sarebbero pronti a investire soldi più il cartellino di Luis Diaz per assicurarselo. Al momento, in Italia non ci sono conferme su questo tipo di offerta. Vedremo se davvero Jurgen Klopp vorrà puntare sull’esterno portoghese nel prossimo mercato estivo. Intanto Rafa deve fare il massimo per il Milan.