Calciomercato Milan, un obiettivo si allontana: chiesti 25 milioni

Continua a rimanere difficile l’ingaggio di un centrale che piace molto alla società rossonera: il prezzo alto impedisce un affondo già a gennaio.

Il Milan nel calciomercato invernale prenderà due difensori per sopperire ai problemi generati dai tanti infortuni nel reparto. Uno sarà probabilmente Matteo Gabbia, per il cui rientro dal prestito sembra già essere stato trovato un accordo con il Villarreal.

Il 24enne di Busto Arsizio conosce già Stefano Pioli e la squadra, non avrà bisogno di un periodo di ambientamento a Milanello. In Spagna ha collezionato 13 presenze, 11 delle quali da titolare. Il nuovo allenatore Marcelino ha dato il via libera alla sua partenza e dunque il ritorno è destinato a concretizzarsi. Sarà interessante vedere chi sarà l’altro centrale ad approdare in rossonero. Circolano diversi nomi in queste settimane.

Calciomercato Milan, difensore dalla Serie A: richiesta elevata

Tra i profili nel mirino della triade Moncada-D’Ottavio-Furlani c’è anche Radu Dragusin, classe 2002 che sta facendo molto bene al Genoa. Il club ligure ha investito 5,5 milioni di euro più altri 1,8 di bonus per comprarlo alla Juventus. Prestito con obbligo di riscatto per un giocatore che Alberto Gilardino è riuscito a valorizzare nella scorsa stagione in Serie B e anche in questa in Serie A.

Il Milan lo sta seguendo con grande interesse in questi mesi, ma acquistarlo a gennaio sarà molto complicato. Stando a quanto rivelato da calciomercato.it, il Grifone chiede 25 milioni per la cessione di Dragusin. Sulle sue tracce ci sono anche Atalanta, Inter e Napoli. A Genova vorrebbero tenerlo fino al termine della stagione, però di fronte a un’offerta in linea con l’attuale valutazione sarebbe difficile rifiutare il trasferimento.

Improbabile che il Milan decida di investire 25 milioni su un difensore nel mercato invernale. La dirigenza è alla caccia di occasioni a costo decisamente inferiore, magari in prestito con diritto di riscatto. Uno dei nomi in cima alla lista era quello di Clement Lenglet, ma è già sfumato perché l’Aston Villa non intende interrompere il prestito dal Barcellona. Unai Emery ha dato un’indicazione precisa, quindi il francese non lascerà Birmingham. Moncada, D’Ottavio e Furlani devono cambiare obiettivo. Le idee non mancano, però serve agire con rapidità per dare quanto prima a Pioli un rinforzo utile alla causa. Gabbia non basta per sistemare la difesa.