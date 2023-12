Dalla Premier al Milan: la cessione di Krunic per finanziare l’acquisto

La cessione di Krunic è sempre più concreta. Sondaggio dei rossoneri per un giocatore di Premier League che vuole tornare in Italia

Nelle ultime settimane la posizione di Rade Krunic all’interno della rosa del Milan sembra essere completamente cambiata. Il centrocampista bosniaco è passato dall’essere il mediano titolare di inizio stagione, praticamente intoccabile per Stefano Pioli, all’ultima scelta del reparto.

Non a caso, nonostante l’emergenza degli ultimi tempi in casa rossonera, Krunic è rimasto in panchina nelle ultime quattro gare di campionato. L’ultima presenza ufficiale dell’ex Empoli risale al 28 novembre, quando Pioli gli chiese di giocare in difesa contro il Borussia in Champions League per l’infortunio di Thiaw e l’assenza di altre alternative.

Tutto fa presagire un addio di Krunic nel mercato di riparazione. Tale rottura è principalmente dovuta al mancato accordo sul rinnovo di contratto, che il calciatore avrebbe rifiutato chiedendo emolumenti più alti del previsto. Anche se negli ultimi giorni, visti i problemi fisici occorsi a Musah e Pobega, il Milan starebbe riflettendo anche su una sua permanenza.

Interesse per Traoré

Secondo gli aggiornamenti di Tuttosport però, il Milan non intende svendere Krunic e valuterà soltanto offerte importanti da circa 10 milioni. Proposte che ad oggi non sono ancora arrivate, nonostante gli interessi di Fenerbahce, Lione e altre società d’Europa.

I turchi sono da tempo attratti dall’idea di ingaggiare Krunic e hanno già un principio di accordo per il centrocampista: circa 3 milioni netti a stagione e ruolo da titolare nella formazione capolista della Superliga turca. Non è però ancora arrivata l’offerta ufficiale al Milan. Che, come detto, non lo lascerà partire facilmente. Il divorzio con il bosniaco appare però certo anche con l’emergenza: troppo importante l’offerta del Fenerbahce ed è evidente che qualcosa con Pioli e con il club si è rotto.

La cessione di Krunic porterebbe nelle casse un po’ di soldi che si potrebbero reinvestire. I rossoneri hanno mostrato interesse per Traoré, l’ex Sassuolo passato al Bournemouth. Spinge per tornare in Italia: il Napoli e la Fiorentina si sono fatte avanti, ma occhio all’opzione Milan. Le due cose però non possono essere collegate: Traoré è un giocatore totalmente diverso da Krunic, è un ala o trequartista, ruoli coperti da altri giocatori. Ed è per questo che non può essere considerato un obiettivo. Il club di via Aldo Rossi ha altre priorità al momento.