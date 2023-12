Genoa-Inter, gol di Arnautovic irregolare: l’arbitro e VAR non intervengono (FOTO)

Clima infuocato a Marassi dopo il discusso episodio del gol nerazzurro, viziato da un precedente fallo non rilevato dall’arbitro

In una gara tesa, agonisticamente valida, il già caldo clima in campo e sugli spalti in quel di Marassi si è surriscaldato al minuto 42 della sfida tra Genoa ed Inter, quando l’arbitro Doveri ha convalidato il gol del momentaneo vantaggio degli ospiti, viziato da un chiaro fallo precedente.

Sugli sviluppi di una rimessa laterale, il nerazzurro Bisseck spingeva chiaramente il genoano Strootman nel tentativo di prolungare il pallone verso l’area di rigore. La sfera arriva poi a Barella che tira in porta, trovando una deviazione che, nonostante l’intervento del portiere Martinez, sbatte sul palo.

Facile a quel punto per Marko Arnautovic depositare la palla in rete tra le proteste dei giocatori di casa e della panchina. Dalle immagini si vede chiaramente la spinta del difensore tedesco ai danni dell’ex centrocampista della Roma.

Clamoroso a Marassi, convalidato il gol dell’Inter

Ecco il replay, mostrato più volte da DAZN. Il fischietto della sezione di Roma non ha ritenuto opportuno invalidare la segnatura nonostante la spinta sia apparsa evidente.

Non è certamente la prima volta che, in caso di episodi discussi, la compagine di Simone Inzaghi non paga dazio né dopo i controlli del VAR, nè, come nel caso della gara di stasera, per le prime decisioni dei direttori di gara di turno.

Sui social sono stati innumerevoli i post con cui parecchi utenti hanno gridato quasi allo scandalo nel constatare il non annullamento del gol nerazzurro.

La rabbia dell’ambiente rossoblù è stata mitigata quasi subito dal pareggio dell’ex Juve Radu Dragusin, bravo a trafiggere un incerto Sommer nel corso del settimo dei nove minuti di recupero decretati dall’arbitro per la lunga interruzione di metà primo tempo, quando i fumogeni degli spalti avevano reso quasi nulla la visibilità.

Curiosità: quello di Dragusin è il primo gol subìto dall‘Inter di testa in questa prima parte – ormai siamo arrivati quasi al giro di boa – di campionato, nonché la prima rete incassata da un calcio d’angolo per gli avversari. Una gran bella soddisfazione per il centrale difensivo del Grifone.