Ibrahimovic a Miami in spiaggia: “Aveva già preso l’impegno”

Stefano Pioli, in conferenza stampa, è stato incalzato dai giornalisti sulla presenza di Ibrahimovic a Miami in un momento così delicato per la squadra.

I contenuti sui social hanno fatto e stanno facendo parecchio discutere: Zlatan Ibrahimović è a Miami a divertirsi in spiaggia, mentre il Milan sta soffrendo in un periodo così difficile. Perché lo svedese, da poco nuovo dirigente del club, non sta sostenendo la squadra come promesso? È una domanda che soprattutto i tifosi si stanno ponendo. C’è rabbia per tale evidenza.

Fino a qualche giorno fa, i sostenitori rossoneri avevano festeggiato al meglio per il ritorno di Ibrahimovic al Milan, nella sua nuova veste dirigenziale di Senior Advisor. La grande speranza era ed è tutt’ora che la leggenda del calcio possa avere un’influenza decisiva nei risultati della squadra. D’altronde, Zlatan ci ha abituati a questo. Con lui, il Diavolo è sempre stato vincente. Ha lasciato il miglior segno quando tornato nel 2019 ha contribuito enormemente alla crescita dei tanti giovani e in seguito alla vittoria dello Scudetto dopo ben 11 anni.

Adesso, con un Milan disastrato dagli infortuni e senza continuità di risultati, ci si aspetta che Ibrahimovic possa dare altrettanti benefici alla squadra nonostante non sia più un calciatore rossonero. Ma appunto, la sua presenza a Miami, in spiaggia a dilettarsi nelle sue solite rovesciate, ha accesso un campanello d’allarme. È stato chiesto allo stesso Stefano Pioli il motivo di tale assenza.

Ibra a Miami mentre il Milan soffre: la spiegazione di Pioli

Stefano Pioli ha parlato come di consueto in conferenza stampa, alla vigilia del match contro il Sassuolo. Incalzato dai giornalisti, ha detto la sua sulla presenza di Zlatan Ibrahimović a Miami in questo periodo così particolare. “Questa è una domanda che dovete fare a lui. Per quanto ne sappia questo era un impegno che lui aveva preso prima di entrare in dirigenza. Lui mi ha detto guarda che parto perché avevo già preso questo impegno. Ma non è questo il problema, non vedo niente di particolare e mi aveva già avvisato” ha dichiarato il mister in conferenza.

Infine, a Stefano Pioli è stato chiesto come allora Ibrahimovic lo sta sostenendo nel suo nuovo ruolo dirigenziale anche a distanza. “Ci siamo sentiti tramite messaggi, mi ha chiesto come si è allenata la squadra e quali fossero le sensazioni, come facciamo sempre” ha concluso l’allenatore. Insomma, c’è un po’ di scetticismo nell’ambiente attualmente e le risposte dell’allenatore rossonero non hanno fatto completamente chiarezza.