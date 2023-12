Il Milan lavora a un rinnovo non urgente: ha già incontrato gli agenti

Il club rossonero ha già avuto colloqui con l’entourage del giocatore e ci sono in programma altri incontri: il suo rinnovo non è in discussione

In casa Milan sono giorni importanti sotto diversi punti di vista. Domani c’è una sfida cruciale con il Sassuolo per il campionato e tra qualche ora prenderà anche il via la sessione di mercato invernale, dove i rossoneri sono chiamati a rinforzarsi.

La società sa che serve qualche innesto per far fronte all’emergenza infortuni e ad alcune problematiche a livello di rendimento e ha in mente di intervenire soprattutto con un’operazione nel reparto arretrato. Si studia poi anche la possibilità di arrivare a un bomber che garantisca una media gol superiore a quella dei centravanti attuali. Nel frattempo, però, la dirigenza deve occuparsi anche di altre situazione, e tra queste i rinnovi di contratto.

Mantenere i migliori giocatori della rosa ed evitare il ripetersi di situazioni come quelle di Donnarumma e Calhanoglu è una priorità. Sono diversi i prolungamenti che tengono banco in casa Milan. Quelli che preoccupano più di tutti i tifosi al momento sono quelli di Mike Maignan e Olivier Giroud, e soprattutto il portiere è un patrimonio da tutelare per il club, ma ci sono anche altri giocatori importanti da trattenere.

Calabria verso il rinnovo: trattativa in corso

Una di queste è quella relativa a Davide Calabria. Il capitano del Diavolo è legato al club fino a giugno 2025 e stavolta si vuole cercare di risolvere il tutto con un po’ di anticipo.

L’ultimo rinnovo con il terzino era arrivato nel 2021, a meno di un anno da quella che era la scadenza di allora. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il club è lavoro per rinnovare il classe 1997 già da qualche tempo e ci sono stati già i primi colloqui con l’entourage del calciatore. In programma ci sono nuovi incontri per definire ogni dettaglio e provare a chiudere in maniera veloce e senza intoppi.

Calabria sta disputando la sua decima stagione con la maglia del Milan e due anni fa ha ereditato la fascia da Alessio Romagnoli. Ora è un punto fermo della squadra e con questo rinnovo punta a diventare una bandiera del club. I tifosi del Milan sarebbero felici di vederlo ancora tanti anni a sudare per la maglia rossonera.