Juan Miranda, il Milan cambia strategia: la decisione a sorpresa

Niente vice Theo Hernandez nel mercato invernale: salvo sorprese, arriverà solamente nella prossima estate.

Il Milan accoglierà almeno due difensori a gennaio, entrambi centrali, visto il problema infortuni che si è verificato in questi mesi. Uno sarà Matteo Gabbia, di rientro dal prestito al Villarreal, e vedremo quale sarà l’altro. Si era parlato anche del possibile arrivo di un terzino sinistro.

Il nome è noto: Juan Miranda. Lo spagnolo classe 2000 ha un contratto che scade il prossimo giugno e pertanto rappresenta una ghiotta occasione già per la sessione invernale del calciomercato. In cambio di un indennizzo contenuto può arrivare subito a Milanello e rappresentare una valida alternativa a Theo Hernandez, che non ha un vero vice. Finora Stefano Pioli ha adattato Alessandro Florenzi sulla corsia mancina oppure ha utilizzato il giovanissimo Davide Bartesaghi.

Calciomercato Milan, Juan Miranda non arriva a gennaio: le ultime notizie

Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, giornalista di Relevo, il Milan non sarebbe intenzionato a presentare un’offerta di acquisto al Real Betis per il cartellino di Miranda. La dirigenza preferisce riprendere i colloqui per il terzino spagnolo a febbraio, quando sarà libero di firmare a parametro zero per la prossima stagione. Il club andaluso chiede 3 milioni di euro per la cessione immediata.

Una decisione che spiazza, perché il prezzo è basso e il Milan farebbe bene ad approfittarne per portarsi a casa subito un buon innesto. C’è il rischio che qualche altra società si possa inserire e assicurarsi Miranda, che ha dato già il suo gradimento ai rossoneri e che sarebbe ben felice di approdare a Milano, però gli scenari possono cambiare rapidamente nel calciomercato.

L’ex Barcellona interessa anche ad altre squadre, sia in Serie A sia in altri campionati. A proposito dei catalani, hanno diritto al 40% del ricavato della cessione del cartellino in virtù dell’accordo che avevano stipulato con il Real Betis al momento della vendita. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno indicazioni diverse da via Aldo Rossi, anche perché un buon ricambio a Theo Hernandez farebbe davvero comodo. A volte il francese ha bisogno di rifiatare e uno come Miranda sarebbe un buon sostituto.