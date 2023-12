Maldini torna al Milan: nuova rivoluzione nel 2024, l’annuncio

Clamorose rivelazioni sul ritorno di Paolo Maldini come capo della dirigenza del Milan, solo pochi mesi dopo il suo esonero estivo.

La scelta presa da Gerry Cardinale, ovvero quella di allontanare la scorsa estate Paolo Maldini e Frederic Massara dai loro compiti in dirigenza, ha fatto molto scalpore. Tanti tifosi rossoneri ancora oggi non hanno capito o digerito l’esonero di un personaggio così importante e rilevante del mondo Milan.

Non è bastato neanche un mercato molto attivo e proficuo nell’estate 2023 per far dimenticare a molti appassionati questa decisione a dir poco impopolare. Eppure c’è chi spera che Maldini possa tornare in pompa magna come dirigente del Milan, rivoluzionando nuovamente l’attuale management rossonero.

Tali voci sono molto rumorose soprattutto in queste ultime settimane. Da quando si è cominciato a parlare di un fondo arabo pronto ad acquisire le quote di maggioranza del Milan, dopo l’addio ormai certo di Elliott dal pacchetto societario, ed a riportare un personaggio amatissimo e competente come Maldini al centro del club.

Maldini pronto a tornare al Milan con Blue Skye

Ad alimentare e confermare certe voci c’ha pensato l’operatore di mercato e dirigente Eros Quadrati, intervistato da TMW Radio nelle scorse ore. Nell’ambiente starebbero circolando notizie molto interessanti, con Paolo Maldini sempre al centro delle future strategie rossonere.

“Ho parlato con una fonte accreditata e mi ha dato per certo il ritorno di Maldini al Milan, da luglio prossimo – ha ammesso Quadrati – Ma non rientrerà con l’attuale proprietà, bensì lo farà con i vecchi proprietari. Maldini accompagnerà la società Blue Skye, che capitanerà un fondo interessato alle quote di maggioranza”.

Dunque la grossa novità è che Maldini sarebbe in ottimi rapporti con la tanto discussa holding di Salvatore Cerchione e Gianluca D’Avanzo (entrambi ex consiglieri rossoneri) che per un periodo aveva in mano le quote di minoranza del Milan, prima di vedersi tagliata fuori e lanciare una causa legale contro Elliott.

Nella sua rivelazione, Quadrati ha anche ammesso che nel nuovo Milan ci sarà spazio anche per Zlatan Ibrahimovic, attualmente inserito nei quadri solo come advisor di RedBird Capital. Ma con il ritorno di Maldini lo svedese potrebbe ottenere un ruolo più operativo nella dirigenza del futuro.

Il 2024 dunque potrebbe realmente essere l’anno della rivoluzione totale in casa Milan. Intanto dall’Arabia Saudita le voci vengono alimentate dall’indiscrezione su Gerry Cardinale, che sarebbe pronto a mettere in vendita gran parte delle sue quote a fondi sauditi e non solo.