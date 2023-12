Milan: riecco Jovic, le ultime su Musah e Pellegrino

Le ultime da Milanello in vista della sfida contro il Sassuolo: confermato il recupero di Luka Jovic. Ecco quando torna Yunus Musah

Tutto confermato, Luka Jovic sarà convocato per la partita contro il Sassuolo. La botta rimediata contro la Salernitana è stata smaltita e sarà regolarmente a disposizione di Stefano Pioli.

L’attaccante serbo si siederà dunque in panchina ed è pronto a dare una mano alla squadra, qualora servisse. A partire titolare sarà , infatti, ancora Olivier Giroud. Il francese sarà al centro del tridente, con Christian Pulisic e Rafa Leao sugli esterni.

Milan, Musah out: ecco quando rientra

Niente da fare, invece, per Yunus Musah. Le sensazioni negative degli ultimi giorni sono state confermate e il centrocampista non sarà a disposizione per la partita contro il Sassuolo.

Il calciatore ex Valencia è, però, guarito e punta a giocare contro l’Empoli dopo un processo di riatletizzazione. Non ci sarà contro i neroverdi, nonostante gli allenamenti in gruppo dei giorni scorsi, anche Pellegrino. I prossimi calciatori a rientrare saranno Noah Okafor e Marco Sportiello, per un’infermeria pronta a svuotarsi.

Tempi decisamente più lunga, invece, – ma non è certo una notizia – per Fikayo Tomori, Malick Thiaw e Pierre Kalulu. I tre centrali ritorneranno a disposizione non prima di febbraio/marzo. Ecco perché il Diavolo interverrà sul mercato con l’acquisto di due giocatori: Matteo Gabbia sarà il primo, poi attenzione alla pista inglese, con Lenglet in cima alla lista di Geoffrey Moncada, ma non sono escluse altre idee, come Mukiele del Psg o Kiwior dell’Arsenal. Serve chiaramente il via libera dei club, con il Milan che vorrebbe prenderli in prestito con diritto di riscatto.

Milan, non solo il difensore: il punto sul mercato

In questi giorni è un po’ l’infermeria a dettare le linee del mercato. L’attacco, ad esempio, potrebbe non vedere più il rinforzo tanto atteso, perché le priorità sono diventate altre.

D’altronde Olivier Giroud sta continuando a far bene, ma è soprattutto Luka Jovic, sempre più protagonista, che sta portando a rimandare l’arrivo di un bomber in estate. Fino a qualche giorno fa si pensava che non sarebbe arrivato un centrocampista, ma con l’infortunio di Pobega, un’eventuale cessione di Rade Krunic, spingerebbe il Milan a prendere anche un mediano. Il mercato è davvero in evoluzione e non sono escluse sorprese.