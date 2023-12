LIVE – Pioli: “Di Gabbia non parlo. Il mercato non è ancora cominciato”

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sassuolo. Segui con MilanLive.it la diretta testuale dell’evento. Start alle ore 14.00.

Il Milan ha tanto, troppo da riscattare. Il deludente pareggio contro la Salernitana rappresenta una ferita, l’ulteriore della stagione, che brucia ancora tanto nell’ambiente rossonero. Già domani, contro il Sassuolo a San Siro, il Diavolo è chiamato a rialzarsi. La sfida non è di certo semplice, dato che i neroverdi hanno spesso fatto la voce grossa al Meazza, complicando i piani della squadra rossonera.

In più, il Milan deve sempre e comunque fare i conti con le assenze. Gli infortuni stanno continuando a decimare la rosa, soprattutto in difesa l’emergenza è gravissima. Stefano Pioli potrà fare affidamento sui soli Simon Kjaer, Theo Hernandez e Jan-Carlo Simic. Ma c’è l’esigenza che la squadra rossonera faccia fronte con coraggio a tutte le difficoltà, e torni a macinare punti in campionato. Un’esigenza che è un obbligo, dato che adesso il Bologna è distante solo 2 punti e l’Inter è lontana ben 11.

In vista della sfida di domani, Stefano Pioli ha inoltre dovuto fare i conti con le condizioni incerte di Luka Jovic, che è stato alle prese con una contusione alla caviglia. Ci sarà domani a San Siro? Tutte le indicazioni sulla sfida contro il Sassuolo le da come di consueto mister Pioli in conferenza stampa. L’allenatore rossonero parlerà dalla sala di Milanello alle ore 14.00 per presentare la gara. MilanLive.it riporterà in diretta tutte le sue dichiarazioni.

Le dichiarazioni di Pioli

“Questa è la conferma che abbiamo una tifoseria incredibile, e che si contraddistingue nei momenti più difficili. È un patrimonio da salvaguardare. Non è una cosa che capita spesso”.

“Abbiamo avuto una settimana di lavoro pieno. Dobbiamo solo migliorare il nostro presente. Abbiamo lavorato con tanta attenzione e tanta cura per fare bene domani”.

“Di Gabbia non parlo perché il mercato non è ancora cominciato. Posso dire che la dirigenza si è messa subito a disposizione per risolvere alcune situazioni”.

“Non deve essere l’ultima spiaggia. Abbiamo commesso degli errori che ci hanno abbassato i livelli della nostra partita. Questo ci ha impedito di vincere le partite. Ma i miei ragazzi sanno imparare dagli errori e sanno cosa fare”.

“Io non ho paura. Vorrei che la squadra esprimesse tutto il suo potenziale. Dobbiamo avere le giuste distanze domani e i giusti tempi”.

“Questa è una domanda che dovete fare a lui. Per quanto ne sappia questo era un impegno che lui aveva preso prima di entrare in dirigenza. Lui mi ha detto guarda che parto perché avevo già preso questo impegno”.

“No Cardinale non l’ho sentito. L’ho visto qui l’ultima volta un mese fa. Io mi relaziono come sempre fatto con i dirigenti. Non penso al mio futuro onestamente. Dobbiamo pensare al presente del Milan. Dobbiamo tornare alla vittoria davanti ai nostri tifosi perché ne abbiamo bisogno tutti”.

“Si l’ho sentito tramite messaggi. Mi ha chiesto come stesse andando e come stavano lavorando i miei giocatori in vista della prossima di campionato”.